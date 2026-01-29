La Intendencia de Maldonado (IDM) resolvió modificar la preferencia de vehículos debajo del intercambiador ubicado en el cruce de la avenida Doctor Enrique Tarigo (Ruta Interbalnearia) y avenida Antonio Lussich (Perimetral) en la zona de la playa Solanas, de Portezuelo.

Los vehículos que circulen de este a oeste por el costado del intercambiador deberán detenerse al llegar al cruce, según lo definido por el Departamento de Movilidad. La preferencia será de quienes circulen por debajo mientras acceden a la avenida Lussich, de sur a norte.

El director de Movilidad de la IDM, Juan Pígola, dijo a la diaria que la medida, de carácter definitivo, es acompañada por señalización horizontal y carteles de “Pare”.

“Si manteníamos la preferencia de quien bajaba desde Punta del Este hacia la playa, trancábamos a los que empezaban a subir el repecho hacia Maldonado, que siempre son más”, explicó. Ahora, quienes circulen desde Montevideo para tomar Lussich y la perimetral podrán hacerlo de manera más fluida.

Pígola consideró que es una medida “relevante” para mejorar la movilidad en ese punto y solicitó a los conductores que tomen las precauciones necesarias, respetando la nueva señalización y preferencia, para evitar cualquier tipo de incidentes.

El jerarca añadió que próximamente se adoptarán medidas similares en otros puntos de Maldonado, pero optó por mantener los detalles en reserva hasta que se firmen las resoluciones finales.