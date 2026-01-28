La Asociación de Fomento de Turismo en Sauce de Portezuelo manifestó su preocupación ante “posibles ocupaciones de hecho” en predios del balneario, denunciadas desde hace varios meses por los vecinos ante la Policía, la Fiscalía y la Intendencia de Maldonado. La institución advirtió, mediante un comunicado, que no se trata de episodios aislados y puso sobre la mesa la necesidad de que estos organismos consideren la situación y tomen medidas al respecto.

La modalidad observada por los vecinos sugiere un plan coordinado: detectaron intervenciones “simultáneas o casi simultáneas” en grupos de cinco o seis predios, que incluyen tareas de limpieza, poda y cercado con alambrados, “sin que conste en la asociación la existencia de las autorizaciones correspondientes”. “Esto permite advertir un patrón de reiteración temporal” que generó inquietud en la comunidad, indica el comunicado.

En este contexto también preocupa que algunas intervenciones se desarrollaron en áreas de especial sensibilidad ambiental y territorial, incluidas zonas próximas o comprendidas en la faja de protección costera. Asimismo, hubo intervenciones en espacios públicos, por ejemplo, un intento de ocupación en una calle proyectada y la instalación de un alambrado utilizando como soporte varias palmeras del ornato público.

Interrogantes legales sobre derechos posesorios

La organización vecinal también puso foco en la estrategia legal utilizada para justificar estas ocupaciones e indicó que, “en términos generales, existen interrogantes respecto del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la configuración de derechos posesorios”.

De acuerdo a información obtenida por los vecinos de manera extraoficial, varios padrones que “estarían bloqueados” en la Intendencia de Maldonado “habrían accedido a convenios de pago a partir de la presentación de certificados notariales donde se declara la posesión”. Tales inquietudes vecinales también fueron puestas a consideración de los organismos correspondientes.

Reclaman “mecanismos de control y respuesta institucional”

“En la medida en que este tipo de situaciones se reiteran y no logran una pronta clarificación, pueden incidir negativamente en la percepción de la seguridad jurídica en el departamento de Maldonado, particularmente en lo que refiere a la titularidad y situación dominial de los padrones. La previsibilidad y claridad en estos aspectos resultan fundamentales para los vecinos y para el desarrollo ordenado de actividades sociales, económicas y turísticas”, remarcó la asociación.

Tras aclarar que su rol ha sido el de canalizar las inquietudes de la comunidad sin atribuir responsabilidades directas ni efectuar imputaciones, la institución reclamó “una actuación coordinada y articulada” de los distintos organismos competentes para “evitar la consolidación de hechos consumados y la profundización de situaciones que, por su reiteración y alcance, ponen en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y respuesta institucional”.