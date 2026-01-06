La playa de Piedras del Chileno, a la altura d ela parada 42 de la Mansa de Punta del Este, será escenario del “Ritual de la ballena”, un evento con acceso gratuito que combinará música, gastronomía y producción artesanal desde la puesta de sol hasta la medianoche del viernes 9.

“La jornada contará con la participación de DJ Confío, acompañado por Yaraa Haydee en percusión, además del Ritual Elemento Show, que sumará a DJ Nikko en una fusión de sonidos y ritmos pensada para conectar con el paisaje”, detalló el Municipio de Maldonado, organizador del evento.

A la propuesta musical se agregará “una variada oferta gastronómica, la presencia de artesanos y cerveceros de Maldonado, generando un espacio de encuentro para disfrutar en familia o con amigos”. Será “una experiencia sensorial y artística para disfrutar al aire libre, en un entorno natural único”, concluyó la convocatoria.