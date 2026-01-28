En el marco del Día Mundial de los Humedales, que se conmemora el 2 de febrero, el mes entrante habrá diversas actividades promovidas por organizaciones e instituciones locales vinculadas al ecoturismo y a la defensa del ambiente en el departamento.

La denominada Semana de los Humedales de Maldonado tendrá unas actividades gratuitas y otras con costo, y para participar es necesario contactarse con los promotores de cada propuesta. La Intendencia de Maldonado (IDM), a cargo de la organización junto con los ministerios de Turismo y de Ambiente, solicitó respetar las recomendaciones y reglamentos de los espacios naturales a visitar.

Humedal del arroyo Maldonado (archivo, febrero de 2025). Foto: Natalia Ayala

Travesía por la marisma del arroyo Solís Grande

El 1° de febrero habrá una recorrida náutica por los humedales salinos de la desembocadura del arroyo Solís Grande, con el fin de conocer y vivenciar los ecosistemas desde diversos ángulos. La propuesta es organizada por la escuela náutica sustentable La Flotante. Se desarrollará de 8.00 a 11.00 con un costo de 300 pesos por persona, los cupos son limitados y se reservan a través del 091 963 127, teléfono celular de la escuela.

Conversatorio y recorrida por el humedal del arroyo Maldonado

El lunes 2 de febrero, el Club de Observadores de Aves de Punta del Este ofrecerá una recorrida guiada de dos horas por el sendero del muelle El Placer, situado en el margen sur del arroyo Maldonado junto al puente ondulado de La Barra. La actividad, catalogada de baja dificultad, se desarrollará de 7.00 a 9.30 y los cupos de hasta 20 personas se pueden adquirir por el 098 932 980 o el mail [email protected]. Se recomienda llevar protector solar, repelente, sombrero, agua en envase no descartable, frutas y binoculares o cámara.

Ese mismo día, de 17.00 a 19.00, habrá un espacio de encuentro abierto a vecinos y vecinas para conversar sobre el valor patrimonial y afectivo del humedal del arroyo Maldonado. La actividad es organizada por la Agrupación Vecinal del Arroyo Maldonado con el fin de compartir relatos orales, memorias del lugar y de favorecer el sentido de pertenencia, las redes comunitarias y el cuidado del territorio. El punto de encuentro es en el muelle El Placer y la actividad no tiene costo. Para consultas se puede contactar con el 097 720 100 o el 091 756 388.

Además, el domingo 8 de febrero se llevará a cabo una jornada de observación de aves en el humedal del arroyo Maldonado, orientada a conocer su importancia ecológica. Se contará con equipamiento especializado para asistir a personas usuarias de sillas de ruedas, con discapacidad visual o con movilidad reducida; quienes lo precisen deben indicarlo al inscribirse.

La actividad es gratuita, con cupo limitado a 30 personas, y las inscripciones se realizan al 098 943 125 o por el mail [email protected]. El punto de encuentro es en el estacionamiento del parque El Placer, frente al muelle de los pescadores. Se recomienda llevar largavistas o cámara de fotos, ropa cómoda, sombrero, protector solar, repelente de insectos y agua para hidratarse.

Observación de aves y navegación por la laguna Garzón

Otra opción es la charla y caminata por la duna costera de la laguna Garzón, catalogada de dificultad baja, que tendrá lugar el martes 3 de febrero de 18.00 a 20.00. El punto de partida es en la ruta 10, kilómetro 188, y las inscripciones son al 096 101 002 o al mail [email protected], con cupo máximo de 20 personas.

El sábado 7 de febrero, Capitán Sacapoco Ecoturismo ofrecerá navegación y observación de aves por la laguna de 8.00 a 9.30. Si bien la actividad no tiene costo, los cupos son seis por cada salida y se consiguen al 099 040 523. El punto de encuentro es en el Área Protegida Laguna Garzón, emprendimiento del Capitán Sacapoco, y las recomendaciones son las mismas que para el resto de las actividades.

El miércoles 11 de febrero habrá una recorrida guiada a cargo de los guardaparques del Área Protegida Laguna Garzón por El Bonete y el bosque psamófilo de la laguna, con capacidad limitada para 40 personas y reservas al 092 374 035 o al mail [email protected]. Se partirá a las 9.00 desde el centro de visitantes del Área Protegida Laguna Garzón, sobre la ruta 10.

Noches cósmicas en El Placer y playa Mansa de Maldonado

La astronomía también tendrá su espacio durante febrero, con jornadas de registro de diversos astros mediante instrumentos de observación astronómica y charlas didácticas sobre los cupones celestes que se observen y conocimientos generales. Se realizará el sábado 7 en el muelle El Placer, de 17.00 a 22.00, y el domingo 8, en el mismo horario, en la parada 34 de la playa Mansa de Maldonado. Las inscripciones gratuitas son al 094 020 630 o el mail [email protected].

Además, el 21 de febrero se realizará la cuarta edición de Star Party, un evento que reunirá a aficionados de la astronomía, de la astrofotografía y entusiastas, con charlas, actividades artísticas, talleres y senderos por el humedal de la laguna Garzón. Las primeras 300 inscripciones tienen un costo de $650 y luego de $1.200. Para inscribirse hay que comunicarse al 091 052 050 o al mail [email protected]. El lugar de encuentro es en el desarrollo inmobiliario Las Cárcavas, en la ruta 10, kilómetro 204,5 a las 17.00.

Talleres de cestería y cerámica en Pan de Azúcar

Graciela Miller, cofundadora del proyecto Red Ánimas, brindará un taller de cestería en la Casona Maidana, ubicada en la calle Aiguá 853, en Pan de Azúcar, con el fin de valorar el humedal y especies vegetales como el junco y la totora. También habrá un taller de cerámica a cargo del cofundador Robert Arriola, con cupos limitados.

Ambas actividades serán a las 15.00, con un costo de $500 que incluye los materiales. El taller de cestería será el 10 de febrero y el de cerámica el 18; las inscripciones son al 099 724 818 (contacto de Miller), 098 966 628 (contacto de Arriola), 099 340 958 (contacto institucional) o al mail [email protected].

Charla sobre fotografía de fauna en humedales y música en Laguna del Diario

El sábado 7 de febrero a las 9.30 la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado ofrecerá una charla sobre la fotografía de fauna en humedales, vinculada a criterios técnicos, éticos y el rol de la imagen como herramienta de conservación. Se realizará en la sede de la organización, entre las calles Laguna Blanca y Lago de Joux, en Punta Ballena, la colaboración será a voluntad y se cuenta con 15 cupos disponibles que se pueden solicitar al 092 727 317.

En tanto, el domingo 22 a las 19.00 se presentará la camerata de cuerdas del Departamento de Cultura de la IDM con un show en la Laguna del Diario. El espectáculo tendrá cupos para 60 personas, que se consiguen al 4222 3781 (interno 11), de la Casa de la Cultura de Maldonado. El punto de encuentro es entre las calles Miguel Benzo y Somma Vila (al final de la calle Benzo). Para conocer el resto de las actividades, ingresar a este link.