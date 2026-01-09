La Intendencia de Maldonado (IDM) aumentó el precio del boleto del transporte departamental desde el 1° de enero. Al informar sobre los nuevos valores la comuna destacó que “el ajuste promedio es del orden del 3,98%” y se ubica por debajo del aumento de 4.09% que aplicó a los tributos de 2026 en base a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) registrada entre el 1° de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. Por otra parte, resaltó que asume “el 70% del costo total del subsidio para estudiantes y del 50% jubilados o pensionistas” y otorga pases libres a personas con discapacidad y sus acompañantes.

Sin embargo, tras analizar la evolución de las tarifas desde 2014 a la fecha y considerar el informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) con lineamientos y estrategias para mejorar el servicio de transporte público en Maldonado, esta semana el sector Reencuentro Frenteamplista (que lidera el exintendente Óscar de los Santos) cuestionó a varias bandas la política de la administración del Partido Nacional (PN).

“La IDM está haciendo lo mismo desde hace diez años: subir el boleto y postergar soluciones, trasladando el costo del fracaso del sistema [de transporte colectivo]directamente al bolsillo de la gente”, señaló el edil Juan Urdangaray, del citado sector frenteamplista, en un informe al que adjuntó varias gráficas.

En principio, advirtió que la IDM aumentó la tarifa del transporte departamental por encima de la inflación por cuarto año consecutivo. “Con una inflación anual de 3,65%, el ajuste aprobado y vigente desde el 1º de enero supera ese valor en casi todos los boletos”, indicó el edil. Sobre esta base, consideró que no se trata de un ajuste sino de “un aumento real” y que “el relato oficialista de acompañar la inflación no resiste el menor análisis”.

Fuente: Juan Urdangaray

Todos los boletos subieron entre 3 y 5 pesos, salvo el local. Los aumentos promedio fueron de 3,96% en los boletos comunes y 4,05% en las combinaciones, ambos superiores al IPC. “Este nuevo aumento confirma una suba sistemática de la tarifa desde 2023, que ya dejó atrás el ciclo de descenso y estabilidad logrado entre 2005 y 2014”, cuestionó. También destacó que los valores del boleto “se acercan a los picos de 2016 y 2017, y consolidan un transporte cada vez más caro y menos accesible”.

Fuente: Juan Urdangaray

“Lo más grave”, a juicio de Urdangaray, es que el gobierno departamental sigue ajustando tarifas sin información suficiente. Sustentó la afirmación en el informe técnico contratado por la IDM al CINVE, donde se advierte que “el sistema de información es insuficiente y no existe una tarifa técnica confiable que permita conocer ingresos y costos reales”.

El edil dijo a la diaria que si bien la IDM tiene este informe en su poder desde la administración pasada, volvió a subir el boleto sin considerar las recomendaciones. Basado en los pedidos de informes que realizó otros años a la IDM, afirmó que “desde 2015 se aplican aumentos todos los años con una paramétrica improvisada y sin transparencia”.

Más adelante indicó que, mientras el boleto sube por encima de la inflación, “no aumentan los usuarios, no mejoran las frecuencias ni la cobertura horaria y territorial. El sistema sigue siendo caro, atrasado y excluyente”.

En este contexto, recordó que en noviembre pasado el FA departamental propuso a en la comisión interpartidaria de Movilidad que se adopten “formalmente los lineamientos de modernización del transporte elaborados por CINVE”, pero no hubo respuesta de la administración. Urdangaray afirmó que “esto está mal”, también teniendo en cuenta que la suba del boleto se aplica en plena temporada estival, cuando aumenta el flujo de trabajadores que apelan al transporte colectivo.