Del 13 al 15 de febrero llega la edición 24 del festival “Dulce corazón del canto”, que se realizará en el parque Zorrilla de San Martín, en la ciudad de Pan de Azúcar, con entrada gratuita al predio. El lanzamiento de este evento tuvo lugar en el parador Las Ánimas este martes 20, con la presencia del intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el alcalde del Municipio de Pan de Azúcar, Alejandro Echavarría.

Además de la programación musical, habrá una plaza de comidas con la participación de instituciones locales, feria comercial y artesanal a orillas del arroyo Pan de Azúcar, puestos de cervezas artesanales, juegos infantiles y la posibilidad de acampar en el parque municipal. También habrá misa criolla, pruebas de riendas y una propuesta de “Canta Pan de Azúcar” para quienes deseen participar de subir al escenario a cantar, que requiere inscripción previa.

Echavarría, quien destacó que “es uno de los principales festivales del país”, dijo en rueda de prensa que el camping “tendrá un costo módico, que será gestionado por una institución”, y resaltó que “lo fundamental es tener un control de quiénes están dentro del camping y dónde están alojados” con el fin de brindar seguridad.

Grilla de espectáculos:

Viernes 13 de febrero (desde las 18.00): Yandira y los Adas, Nico Conca, Marazafu, Larbanois & Carrero, Cumbia Club.

Sábado 14 de febrero (desde las 14.00): Daianna, Pilar Apesteche, Dúo Amanecer y su banda, Catherine Vergnes, Mauri y Los Arroba, The La Planta.

Domingo 15 de febrero (desde las 14.00): Javier Guerrero, Elías Jácamo, Puro Chamuyo, Sub Cultura, Raíces, Copla Alta, La Beriso.