Maicol Iván Savio Machado, de 30 años de edad, fue baleado el domingo 4 al mediodía, mientras se encontraba en la esquina de las calles Howell y Juan Correa, del barrio Maldonado Nuevo. Un móvil policial lo trasladó a un centro asistencial, pero falleció al día siguiente.

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que, “luego de un arduo trabajo de inteligencia, investigación y tareas de campo con el apoyo del personal del área de Analítica, seguimientos de cámaras de videovigilancia e informes técnicos”, el lunes se logró determinar posibles autores y lugares donde podrían ubicarse.

Durante uno de los cinco allanamientos autorizados por la Justicia en el mismo barrio, fue detenida una mujer mayor de edad con antecedentes penales y se incautó la moto en la que circulaba el autor de los disparos junto a un cómplice, entre “otros elementos de interés para la investigación”.

En la mañana de este martes 6 se entregó el presunto autor del homicidio, un mayor de edad sin antecedentes. El hombre, que estaba requerido por la Justicia desde horas antes, se presentó en el Departamento de Homicidios y está a disposición de la Fiscalía, mientras que la mujer detenida quedó en libertad. La Jefatura informó que la víctima había estado varios años en la cárcel por delitos de rapiña y porte de armas.