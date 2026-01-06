Una decena de museos –unos públicos y otros privados, ubicados en modernos espacios o en antiguas casonas, en medio de la naturaleza o en el centro de la ciudad– se presentan en verano como complemento de la oferta de sol y playa que caracteriza a Maldonado.

En general, funcionan durante todo el año, pero es en enero cuando refuerzan su propuesta con conciertos, festivales, exposiciones inéditas, talleres y visitas guiadas. Aquí presentamos una guía de los principales, con su programación para enero.

Azotea de Haedo, en Punta del Este

La Azotea de Haedo, histórica residencia del expresidente Eduardo Víctor Haedo ubicada junto a la avenida Roosevelt, abre su museo de martes a sábados de 14.00 a 22.00. Paralelamente, presenta este mes una variada programación que incluye música, cine y talleres estivales con acceso gratuito.

En principio, la Orquesta Departamental de Maldonado dará un concierto este jueves 8 a las 20.30. El 27 a las 20.00 se proyectará una serie de cápsulas documentales del proyecto Poesía Viva, de la Fundación Mario Benedetti; el 29 a las 19.30 habrá un tributo al cantante y compositor español Joan Manuel Serrat.

También se dictarán talleres de escritura los días 7, 11, 21 y 25 a las 18.00, con cupos limitados (inscripciones en [email protected]); de tango de pista para principiantes y práctica abierta los miércoles a las 20.00; y de plástica infantil y literatura los martes y jueves de 14.00 a 16.00.

Durante el resto del mes, habrá presentaciones literarias, obras de teatro, recital de gaitas escocesas y magia con Christian Antelo, todos los jueves de enero (para reservar lugar gratuito, conviene hacerlo al correo electrónico mencionado).

Música y cine en Pueblo Gaucho

El parque temático Pueblo Gaucho, ubicado en la avenida Elías Regules y Los Tilos, funciona jueves, viernes y domingos de 10.00 a 20.00 y los sábados hasta las 22.00. El sitio recrea un pueblo rural de los siglos XVIII y XIX, con locaciones que permiten a los visitantes conocer la vida, costumbres y arquitectura de la época.

Los fines de semana de enero, el parque propone espectáculos musicales de folclore regional. Los viernes, de 18.00 a 20.00, se realiza un taller de danza tradicional y los domingos, desde las 16.00, una muestra interactiva del luthier Camilo Abrines y alumnos del taller de la Escuela Departamental de Música de la Intendencia de Maldonado (IDM).

El domingo 25 habrá un cine-foro con la proyección del cortometraje Encuentros en el taller y una instancia de diálogo con el director Diego Camats y el luthier Abrines.

Museo Ralli. Foto: Virginia Martínez Díaz

Exposiciones en Casa de la Cultura de Maldonado

Hasta el 31 de enero, el Museo San Fernando, la Escuela de Artes Plásticas y Visuales y el Foyer María Emma Núñez, situados en la Casa de la Cultura de Maldonado, ofrecen exposiciones que pueden apreciarse de lunes a sábados de 10.00 a 20.00.

En el museo se podrá ver 4 estrellas, homenaje a campeones del fútbol uruguayo, y Campo adentro, del artista plástico uruguayo Philip Davies; en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, Re-visiones, Elementos del paisaje, Alma, color y pincel, Un poco de nosotros, Nahuel García y Gustavo Abramo, y en el Foyer, Arteco.

Circuito de salas céntricas

En el centro de Maldonado, hay varios museos para visitar con acceso gratuito. Un paseo para todas las edades es el Museo Vivo del Títere, abierto en el Paseo San Fernando (Maldonado) de martes a sábados de 10.00 a 18.00.

Los mismos días también se puede recorrer los museos Francisco Mazzoni y Nicolás García Uriburu, de 10.00 a 20.00, ubicados a muy poca distancia. Además, en el Cuartel de Dragones de Maldonado está abierto el Museo Didáctico Artiguista, de miércoles a domingos de 15.00 a 21.00.

Miércoles culturales en Museo Ralli

En el Museo Ralli, abierto de martes a domingos de 17.00 a 21.00 en el barrio Beverlly Hills de Punta del Este, se desarrolla la 13ª edición de los Miércoles Culturales.

Este 6 de enero, a las 18.00, habrá un taller musical con materiales reciclados y coro, y el 17 se ofrecerá el taller Creando astroseres, dirigido a niños de 6 a 12 años; ambos con inscripciones a [email protected].

El 14 tendrá lugar una charla sobre “El universo de Raquel Forner” con la licenciada Gabriela Garrote, y el 16 un conversatorio sobre la historia rioplatense con obras de Pedro de Simone, Benito Quinquela Martín y Asso.

El 18 a las 20.00 tocarán Hugo Fattoruso y Albana Barrocas, con apertura de Ha Dúo. En tanto, el 21 habrá tango con el trío uruguayo Bandoneonas y el 28 se presentará la nueva colección de arte contemporáneo de Gabriella Siccardi. Todos los conciertos serán a las 20.00.

Del 17 al 31 se podrá visitar la muestra de Daphne Anastassiou, quien el 24 a las 18.00 dará un taller vivencial para mayores de 14 años.

Casona de Arboretum Lussich.

Muestra de Lucio Fontana y Festival ARCA en el MACA

En Manantiales, el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) abre este martes 6 la exposición Lucio Fontana: genio de dos mundos, la primera dedicada al artista en Uruguay. Además, este miércoles 7 se presentará el libro Redoblar las esperanzas en la educación, de Renato Opertti.

El 10, desde las 19.30, en la terraza del Teatro MACA dará inicio la quinta edición de ARCA International Festival of Films on Arts con la proyección de Leonora in the Morning Light. Hasta el 16 de enero se exhibirán 13 películas más.

De La Barra a Punta Ballena

También vale pagar la entrada para acceder a otros dos paseos imperdibles: el Museo del Mar, ubicado en el balneario El Tesoro de La Barra de Maldonado, y Casapueblo, en Punta Ballena.

El primero es un enorme espacio donde confluyen cinco museos diferentes; hay colecciones de esqueletos y restos de fauna marina, desde caballitos de mar hasta ballenas. También se puede repasar historias de piratas y barcos que recalaban en la bahía de Maldonado, apreciar una antigua colección de insectos y cientos de objetos. El Museo del Mar está abierto de 10.30 a 17.30 y se puede ir con mascotas. Por más información, llamar al teléfono 42771817.

Por otra parte, está el museo taller Casapueblo en Punta Ballena, uno de los sitios más visitados del departamento. La icónica casa construida por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró en el “lomo de la ballena” es sitio de homenaje a su creador. Allí se pueden apreciar sus obras, su arquitectura y disfrutar de una puesta de sol emblemática de Uruguay. Está abierto todos los días a partir de las 10.00, con entradas desde 500 pesos, disponibles en Redtickets.

Bosque, historia y relax en el Arboretum Lussich

También en Punta Ballena se encuentra el Arboretum Lussich, abierto de miércoles a domingos para realizar visitas individuales o guiadas de 10.00 a 20.00; la entrada general cuesta $150 y es gratuita para menores de 6 años.

La casona de Antonio Lussich es un museo interactivo que aborda la vida y obra del pionero a través de una propuesta multimedia; además, alberga el Museo del Azulejo y cuenta con tienda y cafetería.

Hasta el 16 de enero se puede apreciar la exposición Arte medicina, de Natalia Risso; además, hay clases y talleres de yoga, tai chi y meditación sonora al aire libre por cuyos costos, días y horarios hay que consultar al 094125743.

Por otra parte, de martes a domingos de 9.00 a 19.30 está abierta para caminatas la inmensa reserva forestal de 192 hectáreas. El acceso es gratuito, aunque puede haber áreas restringidas en función del índice de riesgo forestal.