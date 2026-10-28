Gran premio de karting reunirá más de 150 pilotos en Punta del Este

La Intendencia de Maldonado anunció cortes de calles durante la competencia que se realizará desde el viernes 30 hasta el lunes 1°.

Competidores de Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina participarán del Gran Premio de Karting que se desarrollará en Punta del Este del 30 de octubre al 1° de noviembre, con entrada gratuita. Según informó el presidente de la Federación Uruguaya de Karting (FUK), Fernando Reyes, se inscribieron más de 150 pilotos a los que se suman 14 niños de la categoría promocional, una iniciativa impulsada junto a la Escuela Nacional de Karting para fomentar el acercamiento a este deporte.

Durante el lanzamiento del evento, Reyes opinó que la competencia representa una oportunidad para que residentes y visitantes disfruten de “una propuesta diferente en un escenario que despierta especial interés deportivo”. A su vez, el alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal, destacó que “es el único circuito callejero que queda en el país” y estimó que se movilizarán miles de personas.

“A través del deporte generamos trabajo para nuestra gente”, sostuvo Carballal. Además, señaló que el evento coincidirá con el Latinoamericano de Optimist que se desarrollará en la bahía, lo que permitirá ofrecer dos competencias gratuitas y ampliar las opciones para quienes visiten la Península.

Cortes de tránsito y acceso gratuito

La competencia utilizará el mismo trazado de la edición anterior, que incluye sectores de la rambla y del estacionamiento de la parada 2. Para el montaje y desarrollo del Gran Premio, desde el jueves quedará cerrado al tránsito el tramo de la rambla comprendido entre las calles Salazar y Lencina.

Además, la organización estableció pautas para reducir las molestias a los vecinos: las pruebas de motores podrán realizarse hasta las 22.00 y se permitirá la música de los motorhomes instalados en el lugar hasta las 22.30, informó la Intendencia de Maldonado.

La entrada será gratuita, aunque el acceso a los boxes y a las zonas donde circulan los vehículos permanecerá restringido por razones de seguridad. La actividad también podrá seguirse a través de los canales de Youtube de la FUK y de Antel TV.