Jornadas Carolinas: la primavera de San Carlos huele otra vez a identidad local

La histórica fiesta se realizará del 10 al 15 con feria de emprendedores y recitales de Jorge Nasser, Matías Valdez y los locales Gamepad -banda que teloneará a Foo Fighters en Montevideo-, entre otros.

Tras regresar en 2025 al cabo de una década de interrupción, las históricas Jornadas Carolinas se desarrollarán desde el martes 10 al domingo 15 con el formato de feria y recitales que atravesaron a diversas generaciones. Considerado como uno de los acontecimientos socioculturales y de encuentro comunitario más significativos de San Carlos, desde el año pasado el evento se realiza en la Plaza Artigas o “del Centro” y no en la 19 de Abril o “de la Cuchilla”, como les dicen los lugareños.

Aunque perdió el cariz de expoferia, en el que participaban antiguos ingenios y comercios emblemáticos de la ciudad, este año hubo récord de artesanos, emprendedores y organizaciones sociales interesadas en participar con un stand, según aseguró el alcalde Luis Cima al lanzar las actividades en el centro cultural del ex Cine San Carlos.

A esto se suma, como siempre, una grilla de espectáculos musicales con artistas locales, nacionales y también del exterior, además de shows donde se lucen las academias de danza que trabajan durante todo el año. Cima destacó que en esta edición se agregaron tres días a la propuesta y que “un 80%” de la grilla está compuesta por artistas carolinos.

Para el intendente Miguel Abella, quien participó en el lanzamiento junto con las autoridades municipales, la festividad es una forma de afianzar la identidad de una ciudad que sigue creciendo al influjo de migrantes de otros departamentos y países. Su aspiración es que la feria y sus actividades asociadas puedan desarrollarse durante una semana completa en próximas ediciones, “como en los viejos tiempos”.

Grilla con cierre de Matías Valdez

Las Jornadas Carolinas se realizarán todos los días, a partir de las 18.00, con acceso gratuito. El martes 10 actuarán la Comparsa de San Carlos y Legado Criollo, una propuesta carolina enfocada en la música folclórica y las danzas nativas, seguida por Jennifer Montero y Sofía Malvasio, Tierra Adentro (grupo de folk rock y pop de Paraguay), Papina de Palma y Simplemente Vanessa. El cierre, sobre las 22.30, estará a cargo de La Cocoa.

El miércoles 11 actuarán Los Azoreños, Ballet Folklórico Raíces Gauchas, el músico argentino Martín Maidana, Los de la Villa, Alam Sosa, Emiliano y el Zurdo; y la noche culminará sobre las 23.00 con Pablo Santana.

El jueves 12 será el turno de Academia Olé Dance, Global Dance Studio, Rihanna Echeverría, el músico argentino Mauricio Martínez, Problemas Personales, Ubuntu, La Banderola y Chala Madre, y cerrará en torno a las 23.15.

La programación continuará el viernes 13 con Academia Minerva, Al Alba - Arte en Movimiento, Stereotipas, Segunda vuelta y las bancas locales No9No6, La Jhony Chance y Gamepad, esta última elegida para abrir el recital que dará Foo Fighters en febrero en Montevideo junto con Niña Lobo.

El sábado 14 se presentarán Gitanas Artes Escénicas, Danzarte Ballet & Estudio, El Garaje Compañía de Investigación Teatral, Rogelio Correa, Miguel Lencina y su banda, Agustín Cima y Jorge Nasser. Finalmente, el domingo 15 actuarán Colectividad Canaria, Academia Showling, David Suárez, Una, Tropik’ndo, Daiana y cerrará Matías Valdez a las 23.15.