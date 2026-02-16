Movilización en defensa del mar y contra las petroleras, el lunes 15 de diciembre de 2025, en Punta del Este. Foto: Virginia Martínez

El buque BGP Prospector, contratado por la firma Viridien para buscar petróleo offshore en aguas uruguayas, arribó a principios de este mes al puerto de Montevideo y se espera que llegue al puerto de Punta del Este el próximo miércoles 18. En tal contexto, las organizaciones ambientales que se oponen a los proyectos de prospección sísmica harán, ese mismo día, una caravana desde Piriápolis a Punta del Este.

“Buscamos hacer visible nuestra disconformidad y que los tomadores de decisiones escuchen a la comunidad”, dijo a la diaria Julia Vilches, activista de la agrupación Amigos del Océano. Aclaró que “todavía la Administración Nacional de Puertos no brindó el horario de arribo ni dónde estará atracado el buque, algo que nunca sucede”. Tampoco se conoce el motivo de su llegada al balneario.

“Los caminos están siendo vedados”, lamentó. Es que las organizaciones no han logrado acceder, mediante el Ministerio de Ambiente (MA), “al último permiso de gestión que necesita BGP Prospector para empezar la prospección”. Amigos del Océano tampoco obtuvo respuesta a una solicitud de entrevista con el ministro Edgardo Ortuño presentada “hace semanas”.

Vilches dijo que se sienten “ninguneados”. “No hay nada peor que negarse a escuchar al otro cuando hay una problemática o distintas opiniones”, lamentó.

La concentración del miércoles será a las 17.00 en la UTU de Arrayanes, ubicada en el kilómetro 7 de camino Los Arrayanes, a la altura del kilómetro 102 de la ruta Interbalnearia. Desde allí partirá la caravana hasta el puerto de Punta del Este, con llegada estimada a las 18.30.

Vilches indicó que es necesario “hacer oír la voz [de la comunidad], que es la voz de esa fauna marina que no la tiene, es un tema de empatía y de consideración hacia ella”.

La convocatoria es impulsada por Amigos del Océano, Mar Libre de Petroleras y Red Unión de la Costa, que proponen a los participantes llevar afiches y compartir la invitación en sus redes sociales. “Nos encontramos ahí para dejar claro que no queremos las petroleras”, remarcaron.

A la espera de resoluciones judiciales El Ministerio de Ambiente autorizó a cuatro empresas a realizar sus proyectos de exploración sísmica 3D; las que ya habían firmado contrato con Ancap están habilitadas a comenzar entre noviembre de 2026 y abril de 2027 en la zona económica exclusiva (ZEE) de Uruguay. Entre estas se encuentra Chevron, que “presionó para comenzar la prospección el 1º de marzo”, dijo Julia Vilches. La activista intuye que “es para hacerlo antes de que la Justicia dé su veredicto”. La activista recordó que se aguardan las resoluciones judiciales de la acción de amparo presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos, así como la solicitud de suspensión de las autorizaciones otorgadas, presentada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el MA, el 16 de diciembre de 2025 por Amigos del Océano y la ONG Derechos con Voz.