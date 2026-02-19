Ante la frecuencia de los siniestros viales que se producen en el tramo de la ruta 39 comprendido entre la rotonda de la perimetral y el acceso norte a la capital departamental, el edil colorado Omar Messano cursó una nota al intendente Miguel Abella en la que reclamó “una revisión urgente” del diseño del tránsito.

Recordó que, además del crecimiento demográfico del departamento, que derivó en un aumento del parque de autos y motos, el punto en cuestión se consolidó como zona de desarrollo comercial y logística que involucra el tránsito de vehículos pesados.

En ese marco, planteó “una situación de extremo” riesgo en la ruta 39, en el trayecto comprendido entre la citada rotonda (junto a la que se ubican las dependencias de obras y talles de la Intendencia de Maldonado) y el ingreso a la ciudad fernandina.

“Se constató una maniobra altamente peligrosa, protagonizada por un camión de gran porte que, al salir de un establecimiento comercial ubicado sobre la margen derecha (dirección a Maldonado), se cruzó hacia la vía contraria, obligando a varios vehículos a realizar frenadas bruscas para evitar una colisión de graves consecuencias”, recordó.

A juicio de Messano, el caso dejó en evidencia “no solo un error humano, sino también una problemática estructural vinculada a la planificación de accesos y retornos sobre la ruta, ya que frente al establecimiento comercial existe una apertura en el cantero central que habilita giros y cruces en un punto de importante flujo vehicular”.

Agregó que este tipo de diseño, sumado al incremento del tránsito pesado y al desarrollo comercial existente en el eje San Carlos-Maldonado, “genera escenarios de riesgo que claramente requieren una revisión urgente”. “No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. La seguridad vial debe anticiparse a los hechos y acompañar la realidad del departamento, que ya no es la de años atrás”, acotó.

Por eso consideró necesario que las autoridades competentes evalúen este tipo de hechos. “El crecimiento del departamento exige decisiones acordes a su nueva dinámica. La seguridad vial no puede quedar relegada frente al crecimiento del departamento; debe acompañar y proteger la vida de nuestra gente”, concluyó.