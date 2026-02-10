Un corte en el suministro de energía eléctrica afectó a 18.607 servicios de UTE desde la medianoche de este martes 10 hasta el mediodía, en San Carlos y zonas aledañas, aunque a las 4.40 se restablecieron 5.552. El gerente regional este de UTE, Leonardo Campón, explicó a la diaria que se debió a una “falla de una antena de 30 kilovoltios de la reductora que alimenta la ciudad de San Carlos, donde se detectó un conductor de la antena caído”. Aseguró que los equipos de técnicos “se abocaron a reparar y dejar las instalaciones en condiciones para su funcionamiento”.

La falla se produjo a las 00.44, por lo que los equipos técnicos de UTE trabajaron hasta las 12.30 de este martes para restablecer la totalidad de los servicios. Sin embargo, sobre las 12.00, aún había 12.771 clientes afectados, de acuerdo con el mapa interactivo de la empresa estatal.

Campón dijo que todavía se encuentra en curso la etapa de diagnóstico para determinar el origen de la falla. Además, señaló que “a pesar de realizar un buen mantenimiento preventivo, con inspecciones visuales y ensayos de los equipamientos, los materiales pueden fallar”. Agregó que en San Carlos “no se registra desde hace muchos años” un corte de luz de estas características.

Por otra parte, el jerarca informó que en la noche del lunes 9 “hubo un incendio de un transformador en las inmediaciones de la subestación de UTE”, que aseguró que “dañó las instalaciones [de la empresa estatal]”. El incendio, que fue controlado por personal de Bomberos, ocurrió en la zona de Laureano Alonso Peréz y Paso de la Cadena, en Punta del Este.

Según indicó Campón, “no se sabe cómo se provocó”, e informó que “84 clientes estuvieron tres horas sin luz”. No obstante, dijo que el episodio “no está vinculado con lo acontecido en San Carlos“. A su vez, aclaró que “no se trató de una explosión de un transformador de UTE, sino que lo que pudo observar o escuchar la gente podría ser respecto a un cortocircuito [generado] de pocos minutos”. Aseguró que ninguno de los episodios “están relacionados con un problema de falta de inversión ni de mantenimiento, ya que no suceden frecuentemente”.

“El servicio eléctrico no está en su mejor momento”, aseguró dirigente de AUTE

El dirigente de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), Gino Faccio, dijo a la diaria que “desde hace años el sindicato reclama el ingreso de más personal y mayores inversiones para mantener las redes en condiciones y equipos como transformadores y cables subterráneos, que se saturan”.

En este sentido, indicó que en el departamento “faltan al menos 20 operarios de UTE”, y explicó que los cables subterráneos “suelen estar dimensionados para una corriente específica, pero el arribo de turistas en temporada produce que se dinamice”.

Según Faccio, “ante la falta de personal, el mantenimiento preventivo casi no se hace”. A su entender, eso “contribuiría a prevenir que estos episodios no sucedan [en relación con el corte de San Carlos]”. En su lugar, dijo que se recurre al mantenimiento correctivo, “para solucionar una falla puntual”. Por ese motivo, cree esencial reforzar la dotación de trabajadores para “volver a tener un servicio de calidad”, y afirmó que se confirmó la “predicción” que AUTE realizó años atrás sobre la posibilidad “de que los cortes de energía se vuelvan cada vez más frecuentes”.

Además, señaló que la red eléctrica en Maldonado “crece alrededor de un 4,2% cada año, porque las personas se instalan de forma permanente y hay nuevos emprendimientos vinculados con el turismo u otras áreas”, lo que produce que “se incremente la demanda de energía”.

Sostuvo que es necesario que la infraestructura eléctrica “se actualice de acuerdo con el crecimiento exponencial del departamento”, y aseguró que “el servicio eléctrico no está en su mejor momento y se espera que en este período de gobierno se produzca un cambio sustancial para revertir la situación”.

Por último, advirtió que “no se debe naturalizar que haya cortes [masivos] en fechas puntuales, como ocurrió el 31 de diciembre [de 2025], cuando se quemaron 38 transformadores de la red”, y sostuvo que “no debería ser la norma”. En este sentido, hizo alusión a que durante el gobierno del exintendente de Maldonado, Enrique Antía, “la UTE se usó como una caja para sacar dinero para otros fines, pero no se volcó al mantenimiento del servicio con la eficiencia necesaria”.