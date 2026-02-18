Sobre las 11.20 de este miércoles 18 fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 50 años de edad, en la costa de José Ignacio. Alejandro Pérez, vocero de la Prefectura Nacional Naval, informó que el cadáver flotaba cerca de la orilla, a la altura del kilómetro 187 de la ruta 10, cerca de la laguna Garzón.

Efectivos de Prefectura y de la Policía Técnica se presentaron en el lugar del hallazgo junto con el fiscal de turno, Sebastián Robles. Pérez indicó que el cuerpo no presentaba “signos de violencia visibles”. Por el momento, se trabaja en la identificación y en determinar las causas del fallecimiento, que se habría producido hace al menos una semana.

Por otra parte, el vocero descartó que se trate de Óscar Calimares, el pescador artesanal de 58 años que desapareció en Cabo Polonio, tras accidentarse con su embarcación, a principios de este mes. No obstante, más tarde informó que el fiscal Robles resolvió citar a los familiares del pescador, dado que “la identificación se retrasará debido “al avanzado estado de descomposición del cuerpo”.