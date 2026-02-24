La Intendencia de Maldonado (IDM) autorizó al empresario argentino Sergio Grosskopf a construir la tercera torre del conjunto Fendi Château Residences en la parada 17 de la playa Mansa, con excepciones a la normativa votadas por la Junta Departamental de Maldonado en diciembre de 2024.

El edificio tendrá una altura equivalente a 28 pisos e “incluirá 52 apartamentos y 11 suites, 166 cocheras y 46 bauleras”, indica la resolución firmada el miércoles 18 por la directora General del Departamento de Gestión Territorial de la IDM, Soledad Laguarda, y consignada por Correo de Punta del Este.

Se ubicará en el padrón 29.271 de la manzana 363 de Punta del Este y tendrá un total de 40.171 metros cuadrados con una altura máxima declarada de 97,35 metros hasta la azotea. “Los cortes técnicos presentados cumplen con las alturas autorizadas en la consulta previa y registran una mejora en los parámetros: el Factor de Ocupación del Terreno (FOT) se reduce del 336 % al 329 %”, señala el documento.

Entre las amenidades de la futura torre figuran: piscina climatizada y al aire libre, cine privado, gimnasio, ballroom, cancha de pádel y garita de seguridad.

Fuentes del sector dijeron al medio que la construcción de esta tercera y última torre del complejo Fendi demandará “una inversión cercana a los 100 millones de dólares, cifra que se suma a los más de 150 millones ya invertidos en las fases anteriores”.