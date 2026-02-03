Representantes de las gremiales turísticas de Punta del Este y Piriápolis se reunieron este martes con autoridades de la Intendencia de Maldonado para evaluar el transcurso de la temporada estival y acordar reuniones semestrales con vistas a un trabajo coordinado para promover ambos destinos.

Al término del encuentro, que se desarrolló en el edificio comunal, el director departamental de Turismo, Edgar Silveira, dijo que todos coincidieron en que la temporada “está dentro de los números esperados”. No obstante, también hubo coincidencia en cuanto a que la baja cotización del dólar afectó la rentabilidad de los negocios.

“El mayor problema entre los prestadores de servicios es la rentabilidad. Ha venido la misma cantidad de gente [que la temporada pasada] y se ha cobrado lo mismo, pero con la baja del dólar el rendimiento de los negocios disminuyó o, por lo menos, ha estado igual que el año pasado”, declaró el jerarca al área de Comunicaciones de la IDM.

Tras las medidas anunciadas por el gobierno para “normalizar” la moneda norteamericana, Silveira manifestó la esperanza de que este mes “tenga un repunte en su cotización” o que, al menos, “no vuelva a pegar un pico de bajada como tuvo en los primeros días” del verano. Aseguró que esto “afectó mucho, ya que las tarifas son en dólares y luego los gastos y consumos se realizan en pesos”. Según el director, “aparentemente, las ganancias están limitadas por ese aspecto”, sobre todo considerando que “las tarifas se mantuvieron” con respecto a 2025.

En otro orden, señaló que hay “buenas expectativas” en cuanto a la llegada de turistas para la semana de Carnaval y los fines de semana siguientes. Opinó que “no habrá sorpresas” ni en la cantidad de visitantes ni en el gasto per cápita. “Se seguirán manteniendo los parámetros normales, con una baja de entre 30% y 40% en la actividad con respecto a enero”, dijo.

La reunión de este martes también fue propicia para que las gremiales y la IDM acordaran realizar reuniones “mensuales o semestrales” con vistas a desarrollar “una estrategia común y llevar adelante no sólo desde la promoción, sino también desde el funcionamiento y articulación en conjunto” de los destinos, remató Silveira.

En el encuentro participaron dirigentes de la Liga de Fomento de Punta del Este, el Bureau de Punta del Este, Centro de Hoteles, Corporación Gastronómica, Cámara Empresarial de Maldonado y Cámara Inmobiliaria Maldonado-Punta del Este (Cipem), además de la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis y de la Asociación de Promotores Turísticos de ese balneario.