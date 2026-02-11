La investigación de una red dedicada a la venta de estupefacientes en San Carlos, iniciada en setiembre, derivó en la formalización, esta semana, de seis adultos y en la condena de dos adolescentes. Habían sido detenidos el fin de semana luego de 14 allanamientos realizados, principalmente, en el barrio carolino Brisas del Monte.

La Justicia formalizó la investigación sobre seis personas adultas por la presunta comisión de un “delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones”. Todos cumplirán prisión preventiva por un plazo de 150 días.

Por otra parte, un adolescente resultó condenado, en proceso abreviado, por “una infracción grave a la ley penal”, tipificada como “delito continuado de suministro de estupefacientes”. Como medida socioeducativa se dispuso su internación por un año en el Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Otro adolescente, que tenía requisitoria, fue condenado por un “delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones”, y se le estableció la misma medida en el Inisa por seis meses.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo en rueda de prensa que “la organización se desplegaría a Maldonado y podría llegar a la península” de Punta del Este. A su vez, informó que “algunos tenían antecedentes penales y otros es la primera vez que son intervenidos”, y que desde setiembre de 2025 “se viene trabajando y es el coletazo” de otra operación que finalizó con “más de nueve condenados y formalizados”.

La Brigada Departamental Antidrogas y el Área de Investigaciones de las Zonas Operacionales I, II y III de la Jefatura de Policía de Maldonado, en coordinación con la Fiscalía Letrada de 4° turno de Maldonado, incautaron nueve armas de fuego (pistolas calibre 9 mm, un revólver, una escopeta y un rifle), cartuchos de distintos calibres, tres kilogramos de sustancia vegetal, tres kilogramos de cocaína, equipos de comunicación, cámaras de videovigilancia, varios teléfonos celulares y dinero.

El operativo contó con la participación de personal de la Guardia Republicana, el Grupo de Reserva Táctico, la Dirección Nacional de Hechos Complejos, las seccionales de La Barra y San Carlos y efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa, con apoyo de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional.