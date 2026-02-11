Este martes 10 se celebró el Día del Muelle de Mailhos, patrimonio departamental recuperado hace 13 años por un grupo de vecinos de Punta del Este. El evento es “cada vez más multitudinario”, destacó Patricia Medero, vecina del balneario y una de las impulsoras de la restauración. Iluminado por cientos de velas dispuestas a ambos lados y colocadas dentro de bidones con arena, el muelle se vio colmado de personas que iban y venían en una noche cálida, acompañada por sirenas, fogones y nadadores que aportaron un clima festivo y de conmemoración.

El intendente Miguel Abella, quien participó en la ceremonia, aseguró en una rueda de prensa que “al reconocer un lugar que se ha convertido hoy en un buque insignia para Uruguay, se está defendiendo parte de la historia de Punta del Este”.

Medero destacó que se trató de la primera celebración gestionada por el Municipio de Punta del Este, con el respaldo de los vecinos, tras la decisión de “institucionalizar la ceremonia”. Consideró que el evento “debe trascender a las personas”, por lo que se entregó al municipio un protocolo sobre cómo cortar los bidones según el tiempo meteorológico, cuántas velas utilizar y a qué distancia colocarlas, junto con los fanales. “Se deja la responsabilidad de gestionarlo de ahora en más para que no dependa solo de los vecinos y no se pierda [el evento]”, afirmó.

Primer encendido y esfuerzo comunitario para restaurarlo

Medero contó que en 2013 un grupo de vecinos del balneario, al darse cuenta de que “la playa de Mailhos y su muelle, el mayor patrimonio de Punta del Este, estaban en riesgo de perderse”, decidieron unirse en pos de recuperar el muelle, que se encontraba “totalmente destruido y semisumergido”. De hecho, aseguró que su estado llevó a que la playa fuera declarada “no apta para el baño” en su momento.

El primer encendido fue el 10 de febrero de 2013, cuando se colocaron 400 fanales rústicos en la extensión de la playa y el muelle. A la luz de las velas, se recaudaron firmas para impulsar la restauración. Esa fue una de las tantas acciones que llevaron adelante los vecinos para protegerlo.

Este patrimonio simboliza “la identidad de Punta del Este”, y la ceremonia es una muestra de “gratitud y conmemoración de que cuando la gente se une, se esfuerza y un pueblo se empodera de una causa, logra el objetivo que sea”, dijo la vecina. Asimismo, sostuvo que la intención es que la celebración no pierda su “sencillez” en los próximos años, ya que “el valor está en su espíritu de simpleza y de mística”.