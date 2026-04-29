Este martes, con base en información del diario Il Fatto Quotidiano, la diaria informó sobre un esquema irregular para adoptar a un menor en el departamento de Maldonado que involucra al magnate italiano Giuseppe Cipriani y a su pareja, Nicole Minetti, exconsejera regional de Lombardía.

Según la investigación, Minetti presentó información falsa sobre el menor para acceder a un indulto en revisión que canceló casi cuatro años de pena. En ese marco, la madre biológica del niño está desaparecida y los artículos recuerdan la muerte de la pareja de abogados Mercedes Nieto y Mario Cabrera, hallados calcinados en junio de 2024, y puntualizan que Nieto patrocinó al niño. También consignaron que la pareja tenía vínculo con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) –con donaciones y visitas a su chacra Gin Tonic en La Barra– y Cipriani se vinculó con Jeffrey Epstein, además de describir un sistema de fiestas privadas con prostitutas en ese predio.

Este miércoles el tema tomó carácter parlamentario. Graciela Barrera,diputada frenteamplista por Montevideo, hizo múltiples pedidos de informes a ocho dependencias del Estado.

Incluyó al Ministerio de Defensa Nacional para alcanzar a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia); el Ministerio de Educación y Cultura (MEC); el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que bajo su órbita está la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft); el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el INAU –por separado–; el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE); y el Ministerio del Interior (MI). Realizó además un pedido de acceso a la información pública a la Fiscalía General de la Nación (FGN).

Barrera expresó a la diaria que “preocupa la situación del menor de edad” y quieren “conocer las circunstancias del procedimiento de adopción”, además de profundizar sobre “el paradero de la madre biológica” y “las repercusiones internacionales” que acarrea. “Queremos conocer si hay otros casos parecidos, si hubo traslados de niños bajo supervisión del INAU a la finca del matrimonio en La Barra de Maldonado y, si los hubo, por qué razones y bajo qué circunstancias”, sostuvo.

La diputada solicitó al INAU que detalle eventuales convenios, donaciones u otros vínculos con Cipriani

Las solicitudes más extensas son las que remitió al Mides y al MI. A la cartera encabezada por Gonzalo Civila le consultó si tomó conocimiento del caso y solicitó informes al INAU, las políticas activas en el departamento para proteger a menores en situación de vulnerabilidad y si tiene previsto “realizar evaluaciones sobre los protocolos de control en hogares y modalidades de cuidado”.

Por otro lado, a lo largo de 11 puntos, Barrera pidió al INAU información respecto de si la institución mantiene “algún tipo de convenio, acuerdo, vínculo institucional o relación formal o informal” con Cipriani, cualquier firma vinculada al italiano o la chacra Gin Tonic, así como detallar todas las donaciones que recibió de la pareja, familiares o individuos vinculados. También solicitó conocer si entre 2018 y 2024 hubo menores trasladados a sus propiedades o inmuebles pertenecientes a personas de su entorno y, en caso de que así sea, precisar los detalles institucionales y operativos de esos movimientos.

Finalmente, pidió conocer “el procedimiento administrativo y judicial” que se siguió en la adopción del niño, nacido en 2017 e ingresado al INAU en 2018, e informar si la institución intervino de alguna manera en “el proceso judicial de separación definitiva y pérdida de la patria potestad” contra los padres biológicos del menor, que se concretó en febrero de 2023.

A su vez, solicitó información de carácter general sobre el protocolo vigente para los extranjeros residentes en el país que deseen adoptar menores al amparo del INAU, la cantidad de adopciones con esas características que se concretaron en Maldonado entre 2015 y 2025, y si el organismo ha tenido contacto con autoridades italianas, colaborado con otros organismos o iniciado investigaciones administrativas internas. Además, pidió que se le informe el estado de aquellas “vinculadas a la situación de niños y niñas fallecidos bajo cuidado institucional” y si presentan puntos de contacto con el caso.

Por otro lado, la cartera que encabeza Carlos Negro deberá informar todos los detalles de la investigación por la desaparición de María de los Ángeles González Colinet –madre biológica del menor, con un aviso nacional que se emitió el 14 de abril de 2026, tras cuatro días de la primera nota de Il Fatto–, así como responder si la investigación “considera la conexión” entre la desaparición, el indulto al que accedió Minetti y el momento en el que se firmó, que coincide temporalmente con la última pista de su paradero.

Además, el ministerio deberá “indicar el estado de la investigación de los abogados Mercedes Nieto y Mario Cabrera, ocurrida el 15 de junio de 2024 en Sierras de Garzón, y si la circunstancia de que la doctora Nieto patrocinaba a los padres biológicos del niño en el proceso de pérdida de patria potestad ha sido considerada como línea investigativa”. Por último, Barrera preguntó si el MI recibió requerimientos de información sobre el tema a través de canales internacionales, si existen denuncias previas vinculadas a Gin Tonic, si la Dirección Nacional de Migración registra movimientos “irregulares” vinculados a mujeres extranjeras “con destino o procedencia” a propiedades de Cipriani y qué tipo de controles se efectúan a las aeronaves privadas en Maldonado.

Otras consultas: pistas de aterrizaje en las propiedades de Cipriani y la transferencia de Epstein en 2006

Otras consultas prevén averiguar si la FGN tiene conocimiento sobre la apertura de líneas de investigación vinculadas al tema en fiscalías departamentales y si le constan denuncias o requerimientos de cooperación internacional, además de detallar si “fiscalías especializadas en delitos sexuales, trata de personas y lavado de activos han evaluado la pertinencia de iniciar actuaciones de oficio”.

Para la Senaclaft, las consultas apuntan a que informe si recibió reportes de operaciones sospechosas por parte del individuo o sus compañías, incluido el Cipriani Ocean Resort Residences & Casino, un complejo de 400 millones de dólares en la playa Brava en el que es inversor. Pidió, además, el estado de los procedimientos de debida diligencia para ese proyecto inmobiliario y otras inversiones extranjeras del grupo en el país, así como información vinculada a una transferencia bancaria de Epstein a una cuenta en Punta del Este en 2006.

También requirió que la Dinacia detalle los registros de movimientos de aeronaves privadas “con destino o procedencia vinculados a propiedades” de Cipriani y que confirme si existen “pistas de aterrizaje privadas, autorizadas o no, en propiedades vinculadas” de cualquier forma con el magnate italiano.

Simultáneamente, le pidió al MEC que reporte si recibió planteos vinculados al trámite legal “en el expediente que culminó el 15 de febrero de 2023” y que detalle “la normativa vigente que regula los procesos de adopción internacional”.

En el caso del MRE, las preguntas refieren a si recibió solicitudes formales de cooperación internacional a raíz del indulto por intermedio de las embajadas presentes en ambos países y, de haberlo hecho, detallar el estado. La diputada también busca conocer “si el ministerio ha sido contactado por la Procuraduría General de la Corte de Apelaciones de Milán o por el Ministerio de Justicia italiano en relación con la autorización para realizar diligencias de investigación en territorio uruguayo”.