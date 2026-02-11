La Comisión Pro Fomento de Punta Colorada está recolectando firmas de personas afectadas por “el excesivo aumento de la contribución inmobiliaria, tasas y nuevos tributos de la Intendencia de Maldonado [IDM]”. Diego Estol, integrante de la comisión directiva de la institución, dijo a la diaria que las adhesiones serán presentadas a la IDM junto con un texto en el que solicitarán explicaciones sobre “el criterio del aumento y cuáles serán las prestaciones en servicios asociados a éste”.

Con base en la comparación de recibos de distintas zonas del balneario, Estol señaló que “se visualizó un aumento que trascendió el vinculado a un IPC [índice de Precios al Consumo] normal”; a su vez, aclaró que “tampoco está relacionado con el lugar de residencia”. Como ejemplo, señaló que quienes viven en el área costera del balneario, como es su caso, “tuvieron un aumento del 18% de la contribución inmobiliaria”. Si bien “podría presumirse su vinculación con la construcción de la nueva rambla o la ubicación de la vivienda sobre la costa”, observó que vecinos alejados de esa zona, con padrones similares o incluso más pequeños, “registraron aumentos del 33%”.

Asimismo, explicó que al lado de su casa tiene un terreno baldío cuya tasa de alumbrado público “tuvo un incremento del 25% superior” al de la vivienda lindera, ubicada en un terreno del mismo tamaño. Según indicó, “situaciones similares se observan en zonas rurales”, por lo que cree que “no hay un criterio uniforme en la aplicación” de los incrementos.

Inexplicables aumentos de tasas asociadas

Respecto al impuesto general ambiental, que reemplazó el impuesto general municipal y la tasa de videovigilancia y que se paga como un adicional de la contribución inmobiliaria, Estol explicó que, según información recabada por la comisión, “el objeto [de la IDM] es financiar la disposición final de los residuos sólidos de la zona“. No obstante, señaló que se busca conocer “si el tributo contempla otros conceptos“.

En este caso, los incrementos “son variados” y “se desconoce si se tomó en cuenta [para calcularlo] el tamaño de los terrenos, el valor de la propiedad u otros elementos”, por lo que, la comisión pretende solicitar detalles a la IDM.

En cuanto a las tasas asociadas a servicios como alumbrado público, pavimento y forestación, Estol dijo que el mayor aumento se registró en el alumbrado público, aunque afirmó que este servicio “está en las mismas condiciones que hace cinco años”.

Por lo tanto, entiende que su incremento respondería a “buscar mecanismo de financiamiento de déficit importantes que tenga la Intendencia de Maldonado”, ya que se trata de un “salto sustantivo y llamativo”.

Quienes estén interesados en firmar la planilla pueden hacerlo hasta el domingo 22 de febrero en el club de la Comisión Pro Fomento Punta Colorada, ubicado en la calle El Embarcadero, entre Avenida Central (rotonda del tanque de agua) y la rambla Los Delfines. La planilla estará disponible durante las 24 horas sobre el cajón blanco de recolección de ropa de donación, situado junto a la biblioteca exterior.