La conmemoración del Día Internacional de la Mujer tendrá dos marchas ciudadanas en el departamento: una promovida por la Coordinadora 8M de Maldonado y otra por Feministas Comunitarias de Piriápolis. Las proclamas pondrán énfasis en la violencia patriarcal, la memoria de los femicidios y el “no olvido” de femicidas y agresores sexuales, así como el acceso a la Justicia, las desigualdades y la defensa de los territorios, adelantaron integrantes de ambos colectivos a la diaria.

Antonella Fernández, de la Coordinadora 8M de Maldonado, informó que la concentración será a las 17.00 en la fuente de Los Lobos, ubicada en la avenida Roosevelt y Joaquín de Viana. La idea es “conocernos, abrazarnos, contarnos historias de vida y compartir dolores” antes de marchar, dijo. La caminata desde la rotonda de avenida España hacia la parada 25 de playa Mansa comenzará media hora después y estará acompañada por una cuerda de tambores compuesta íntegramente por mujeres.

Este año, la consigna es “8M Memoria lesbotransfeminista: ¡Ni nuestros cuerpos ni nuestra tierra son territorios de conquista!”, en sintonía con la consigna nacional de algunos colectivos feministas. Fernández adelantó que la proclama será leída al llegar a la rambla, como en años anteriores, y abarcará distintas problemáticas.

No olvidar a los femicidas

El texto recordará el suicidio femicida de Milagros Chamorro, cuyos violadores siguen libres, además del femicidio de Luna Etchegoyen, la adolescente asesinada por su padre en Maldonado.

También habrá una reflexión a partir del caso de las trabajadoras sexuales que denunciaron violaciones, golpes y amenazas de muerte por parte de un mismo cliente, desde El Jagüel a Punta Ballena. Fernández aseguró que generalmente estas mujeres “son juzgadas” por su oficio y sus denuncias; “no son tomadas en serio”. La situación de las mujeres privadas de libertad, que “muchas veces son madres de familia que cometen delitos por necesidad o por falta de apoyo del sistema”, es otro hecho a mencionar.

La radicación del asesino serial Pablo Goncálvez en Punta del Este. “Queremos que no se olvide lo que sucedió hace más de 30 años con esta persona, que hoy vive en el departamento con total impunidad y quizá hay personas que desconocen la historia. El pasado no se borra: lo que hizo está, el delito está y hay que generar conciencia”, dijo Fernández.

El texto incluirá, asimismo, el caso del doble femicida uruguayo Pablo Laurta, recientemente imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil. Este criminal, fundador del movimiento Varones Unidos, llegó a ser un referente ante el Parlamento uruguayo para impulsar la ley de tenencia compartida, “que implica la quita de derechos y genera vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes”.

A los varones: colaborar sin marchar

Fernández solicitó a padres, hermanos, tíos o abuelos que este 8 de marzo “se encarguen de cuidar a las niñeces o realicen las tareas del hogar que habitualmente hacen las mujeres, para que ellas puedan concurrir a la marcha”. En este punto, la activista lamentó que “todavía existe la realidad de que por la misma tarea las mujeres cobran salarios más bajos que los hombres”.

A esto sumó que los cuidados del hogar y de las infancias “siguen siendo atribuidos solamente a las mujeres o a las madres”, por lo que “todavía queda mucho por avanzar”. Por eso advirtió: “No queremos felicitaciones, sino que entiendan nuestra lucha y que la compartan”.

Piriápolis: recrudecen la violencia, la pobreza y la exclusión

El colectivo Feministas Comunitarias de Piriápolis convoca a marchar desde la rotonda de Piriápolis y la rambla hasta la Plaza Artigas a partir de las 19.00, pero se concentrarán a las 18.00 bajo la consigna: “8M: acción feminista antiimperalista por la dignidad de los cuerpos y los territorios”.

Durante la concentración habrá una ronda de capoeira, y al llegar al punto final se leerá la proclama y habrá una intervención artística propuesta por el municipio.

Ana Etchessarry, vocera del colectivo, señaló que actualmente “se enfrenta una mayor crudeza de las causas de violencia, pobreza y exclusión”. También advirtió sobre “la sobrecarga desigual de los cuidados de menores y mayores” que recae sobre las mujeres y la importancia de que “el CAIF [Centro de Atención a la Infancia y la Familia] no cierre sus puertas en verano”.

Además, remarcó la necesidad de contar con un dispositivo local que albergue a mujeres que sufren violencia de género, ya que muchas “por motivos económicos no pueden salir de la casa y la violencia está allí”.

Reclamo de acceso “real” a la Justicia

La proclama de Feministas Comunitarias de Piriápolis marcará la preocupación por “la falta de acceso real a la Justicia por motivos económicos y socioeducativos, territoriales e impunidades” y la indignación ante el “gigantesco número de feminicidios, tranfemicidios, violencia vicaria y desaparición de mujeres y niñas”.

También expondrá la “revictimización al momento de denunciar situaciones de violencia de género, que desestimulan a las víctimas a realizar las denuncias”. A esto sumará “la carga mental de la organización doméstica, la brecha salarial y las distintas formas de violencia, especialmente la violencia machista”.

Paralelamente, reclamarán atención en salud “integral, sin violencia, sin juicios morales y equipos especializados en abuso sexual y una efectiva instrumentación de los procesos para la interrupción voluntaria del embarazo”.