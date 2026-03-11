La Expo Acelu (Asociación Celíaca del Uruguay) tendrá su séptima edición el próximo sábado 14 en Punta del Este. Por primera vez, el balneario será sede del evento gastronómico que reunirá propuestas vinculadas a alimentación, salud y bienestar con acceso gratuito. La estrella del evento será una “paella sin gluten” propuesta como “la más grande” de Uruguay.

La actividad se inscribe en el programa Turismo sin Gluten Maldonado 2026 y se realizará de 17.00 a 22.00 en las instalaciones del Municipio de Punta del Este, informó la organización. Habrá stands con productos aptos para celíacos, charlas informativas y actividades dirigidas a todo público.

Las actividades se realizarán en la sala Benito Stern y comenzarán a las 17.30 con un taller sobre “harinas sin gluten” orientado por la chef Jacinta Luna Lussich. Luego, en la explanada junto a la calle Gorlero, habrá un show de flamenco con la agrupación Tablao Alquimia, integrada por Gonzalo Franco en canto y guitarra, Diego Ferreira en baile y Mauro Clavijo en percusión.

A las 18.30 la doctora Rita González dará la conferencia “Celiaquía en la infancia”, seguida por otra conferencia, a cargo de la psicóloga Eugenia Hernández, sobre “Bienestar viviendo con enfermedad celíaca”. Al cierre, en torno a las 20.30, se servirá una “paella sin gluten, 100% apta para celíacos”. La porción cuesta 400 pesos y el ticket se adquiere a través de Doná Fácil. La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten –fracción proteica del trigo, centeno, cebada y avena– que ataca a la estructura normal del intestino e impide que los alimentos puedan pasar a la sangre. La enfermedad presenta síntomas como distensión o dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, cefaleas, vómitos, pérdida de cabello y alteraciones del carácter, entre otros.

Según Acelu, en Uruguay esta enfermedad afecta a unas 34.000, personas aunque solo el 10% está diagnosticado debido a que muchas presentan síntomas leves. Después de Montevideo, Maldonado es el departamento con mayor población celíaca.