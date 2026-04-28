El próximo jueves 30 vence la habilitación provisoria para la reapertura del aeropuerto El Jagüel de Punta del Este otorgada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), que depende de la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa Nacional. Ante la posible clausura del aeródromo, la Federación Uruguaya de Aeroclubes (FUDA) y el Aeroclub Punta del Este se movilizaron el fin de semana pasado.

El presidente de la FUDA y del Aeroclub Punta del Este, Eduardo Leoncini, explicó a la diaria que, de concretarse el cierre, “lo más perjudicado sería la operativa de los vuelos, debido a la distancia entre Laguna del Sauce y Maldonado”. El tiempo estimado para la operativa, que actualmente es de hasta dos horas, “pasaría a ser no menos de cuatro horas por la distancia y lo engorroso que es el ingreso al aeropuerto de Laguna del Sauce”.

También resaltó que “se perderán fuentes de trabajo”, aunque no precisó la cantidad. En ese sentido, señaló que los taxis aéreos que operan en la terminal departamental “verían reducida su frecuencia de actividad debido al mayor costo que implica operar en un aeropuerto internacional”. Además, advirtió que “se verán afectadas las empresas de paracaidismo, que no podrán operar en el aeropuerto de Laguna del Sauce, así como las tres o cuatro empresas de publicidad aérea que trabajan en verano y las empresas de helicópteros”.

Respecto de la instrucción de pilotos brindada por el Aeroclub Punta del Este, indicó que “se enlentecería”, ya que actualmente, debido a las menores horas de luz solar, “se pueden agendar hasta siete alumnos para volar en un día; sin embargo, por la mayor lentitud de la operativa en Laguna del Sauce, serían no más de cuatro alumnos”. Aclaró que esto se debe a que los vuelos que realiza el aeroclub “no están pensados para operar de forma habitual en un aeropuerto internacional, sino solo de manera eventual”.

Foto: Natalia Ayala

“No todo debe transformarse en dinero para intentar ganar algo”

El presidente del Aeroclub Punta del Este señaló que se trata del aeródromo “estratégicamente mejor posicionado”, por lo que “debe primar la cordura de las autoridades nacionales y departamentales, visualizar sus potencialidades y revertir la situación”. Para eso, plantea la gestión conjunta entre la Dinacia y el Aeroclub Punta del Este, “como se propuso hace cinco años a las administraciones municipales”, ya que “la situación del aeródromo se va agravando con su deterioro paulatino”.

Leoncini considera que el aeroclub “cuenta con personal experimentado, capacidad administrativa y numerosos socios”, como para asumir su cuota parte de gestión. Además, añadió que “no todo debe transformarse en dinero y en una licitación para intentar ganar algo, sino para mejorarlo. Cuando se entienda que esto es un servicio para la sociedad y para Punta del Este van a empezar a cambiar las cosas”, ratificó.

En su opinión, “las fallas a nivel general han sido los sucesivos gobiernos nacionales, que han otorgado la gestión a actores privados, como sucede en ocho aeropuertos del país”.

Leoncini explicó que de no prosperar esta alternativa, el Aeroclub Punta del Este “continuará funcionando al ser una institución social sin fines de lucro, aunque las instalaciones deberán reubicarse, sea en el aeropuerto de Laguna del Sauce o en otro lugar”. No obstante, aclaró que “los aviones no pueden estar a la intemperie por las condiciones meteorológicas”. En ese marco, se brindarán las clases teóricas y los apoyos prácticos a quienes deban rendir exámenes, “a fin de ser inspeccionados y obtener la licencia de piloto”.

Intendencia solicitó “prórroga” de 90 días

El prosecretario de la Intendencia de Maldonado (IDM), José Martín Hualde, informó a la diaria que “se solicitó una prórroga a la Fuerza Aérea hasta culminar el proceso licitatorio [para la explotación comercial del aeropuerto]”, en el que hay varios grupos interesados. Si bien aún no se definió la fecha de concreción del pliego de condiciones, Hualde señaló que el proceso “llevará entre tres y cuatro meses”. Todavía no hubo respuesta de la solicitud de ampliar la habilitación, aunque la idea es que el aeropuerto “siga operativo”.

En relación con las observaciones realizadas el año pasado por la Dinacia, como la necesidad de construir un nuevo cerco perimetral, aseguró que “se contemplará en el pliego de condiciones”, junto con otros requisitos de seguridad, como la disponibilidad de extintores, “a conversar en una reunión con la Fuerza Aérea y Dinacia”, aunque no brindó más detalles.

Leoncini mantuvo contacto con los asesores contratados por la IDM para la reapertura del aeropuerto y la elaboración del llamado a licitación, el exdiputado y piloto Sebastián Cal y la excandidata blanca al Senado y doctora Roxana Corbran. “Supuestamente no saben nada”, dijo.

Desde diciembre pasado “se sabe que el plazo límite será el 30 de abril, pero no tenemos conocimiento de que exista un borrador del pliego licitatorio; al menos no llegó ni participamos en él”, acotó. Consultado por la diaria, Cal declinó dar declaraciones.