El aeropuerto El Jagüel de Punta del Este permanecerá cerrado hasta el 31 de diciembre, de acuerdo con un documento de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), al que accedió la diaria, aunque la Intendencia de Maldonado (IDM) había anunciado la apertura para el lunes pasado.

El denominado “boletín previo al vuelo por aeródromo”, al que ingresan los pilotos para saber en qué situación está cada terminal, está fechado el 28 de noviembre y señala que el aeropuerto departamental El Jagüel de Punta del Este no estará operativo hasta el final del mes corriente.

El prosecretario de la IDM, José Martín Hualde, dijo a la diaria que “están en curso los trámites de habilitación”, y que “se trabaja en implementos de seguridad y de pintura de la señalización en la pista” exigidos, con vistas a una inspección de la Dinacia.

Hualde manifestó su confianza en lograr la reapertura antes de la fecha establecida por la citada dirección, perteneciente a la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa. A su juicio, la habilitación será “cuestión de días”.

El cierre provisorio de la terminal aérea, que operaba con vuelos privados y empresas locales abocadas a paseos turísticos y publicidad por aire en las playas, fue acordado entre la IDM y la Dinacia en setiembre. No obstante, el mes pasado los operadores y trabajadores manifestaron su incertidumbre y preocupación por la falta de operativa en la antesala de la temporada estival.

Ese planteo fue recogido por el edil frenteamplista Juan Urdangaray, quien cursó un pedido de informes a la IDM. Hasta ahora no obtuvo respuesta.

Cuatro interesados en explotación comercial

La IDM tomó posesión oficial del aeropuerto tras suscribir un acuerdo con la Dinacia y busca atraer inversiones privadas para su explotación.

El 19 de noviembre, cuando adelantó que el aeropuerto abriría el lunes pasado, el intendente Miguel Abella informó, en una rueda de prensa, que la terminal será controlada por la Dinacia y que la IDM “procederá a un llamado de licitación en forma ordenada durante el verano para que haya un concesionario que lo gestione”.

En esa instancia dijo que hay cuatro grupos interesados en la explotación comercial, entre los que figura el empresario argentino Manuel Antelo, fundador de Car One y promotor del emprendimiento inmobiliario Distrito 52 en la misma zona.

Abella aclaró que, al no contar con aduana, el aeropuerto está limitado al “tráfico local, con una pista corta, y no tiene posibilidad de crecimiento”, dado que está rodeado por el humedal del arroyo Maldonado y el Centro de Convenciones de Punta del Este.