El aeropuerto El Jagüel de Punta del Este reabrirá este jueves 25 con una habilitación provisoria tras permanecer cerrado durante tres meses, informó a la diaria el prosecretario de la Intendencia de Maldonado (IDM), José Martín Hualde. La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), del Ministerio de Defensa Nacional, “firmó la resolución que habilita la apertura” y, actualmente, la IDM “mantiene reuniones con proveedores locales” de cara a la temporada.

La IDM asumió la gestión del aeropuerto departamental en acuerdo con la Dinacia y, en setiembre pasado, se resolvió su cierre provisorio. Según Hualde, el aeródromo “reabrirá con mejores condiciones que antes”, ya que contará con cobertura médica, extintores, cartelería y mejores medidas de seguridad.

Por otra parte, indicó que la IDM continúa trabajando en la elaboración del pliego de condiciones para licitar la explotación comercial del aeropuerto, en la que hay varios grupos interesados.

Qué cabe esperar con la reapertura

El exdiputado y piloto Sebastián Cal, contratado por la IDM para asesorar en el proceso de reapertura y elaboración del llamado a licitación, aclaró a la diaria que se trata de una “habilitación provisoria” hasta el 30 de abril de 2026, fecha en la que el aeródromo “volverá a cerrar”. En caso de querer reabrirlo, “habrá que levantar algunas observaciones” realizadas por la Dinacia tras varias inspecciones “que se arrastran desde la existencia del aeropuerto”, dijo.

Entre estas se encuentra el cerco perimetral, que “no está en su mejor estado” porque los plazos no fueron suficientes para construir uno nuevo. Por la alta movilidad aérea propia de la temporada estival en curso “es imposible que antes del 30 de abril se pueda llegar a hacerlo”, explicó. No obstante, Cal dijo que se establecieron “algunos mecanismos mitigadores” en acuerdo con los técnicos de la Dinacia. A modo de ejemplo, mencionó que se colocó cartelería para advertir que “del otro lado del alambrado hay una pista que está operativa y es una zona de exclusión aeronáutica”.

Asimismo, advirtió que “seguramente en los primeros días de la reapertura haya faltantes de servicio como el suministro de combustible”, debido a que el parque de combustible “está deteriorado y tiene falta de mantenimiento”. Para paliar esta situación durante la temporada, “se buscó apoyo en empresas que prestan servicios en aeropuertos de Laguna del Sauce y Carrasco”, informó.

De todas maneras, aseguró que “funcionarán con normalidad” los vuelos publicitarios, las escuelas de vuelos y de paracaidismo, el aeroclub de Punta del Este y los taxis aéreos que llegan.