La Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado (IDM) presentó las propuestas de los Cursos de Cultura 2026, que ofrecen capacitaciones gratuitas en los ocho municipios del departamento. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 27 inclusive; para anotarse se deberá presentar cédula de identidad y fotocopia y, en caso de ser menor de 18 años, asistir acompañado por un adulto.

La oferta incluye cursos y talleres de las escuelas de Artes Plásticas y Visuales, Danza, Música, Canto Lírico y Arte Escénico, y también talleres literarios en los municipios -con excepción de Aiguá y Garzón- para estudiantes desde los 13 años. Para anotarse a los literarios, enviar correo electrónico a [email protected] con el asunto “Taller literario 2026” y mencionar en el texto nombre y apellido, localidad y celular.

Las inscripciones presenciales para las capacitaciones en las escuelas de arte se recibirán de 9.00 a 19.00 en la Casa de la Cultura de Maldonado, Paseo San Fernando y el Centro Cultural Maldonado Nuevo durante el período establecido. En tanto, se podrá concurrir de forma presencial al municipio correspondiente desde las 9.15 hasta las 14.45 en el mismo período.

Talleres de artes plásticas y visuales

La Escuela de Artes Plásticas y Visuales, coordinada por Gabriel Lema, ofrecerá talleres prácticos a través del trabajo manual, conocimiento de técnicas, herramientas y materiales, dirigidos a adolescentes a partir de los 13 años, a niños y niñas de seis a 11 años y a adultos. Para inscribirse, no se exige tener formación y la duración de la capacitación es de tres años.

En la Casa de la Cultura de Maldonado, ubicada entre Rafael Pérez del Puerto y Sarandí, se dictarán cursos de dibujo y pintura, talla en madera, textil, grabado, cerámica para todas las edades, otaku y plástica infantil. Mientras tanto, en el centro comunal del barrio Villa Delia habrá talleres de alfarería y en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, de plástica infantil y cómic.

En el municipio de Garzón y José Ignacio se ofrecerán cursos de alfarería, en Punta del Este de dibujo y pintura, además de talla en madera para adolescentes y adultos, mientras que en San Carlos se podrá acceder a propuestas de plástica infantil y de dibujo y pintura para ambas generaciones.

En el caso de Piriápolis, habrá plástica infantil, dibujo y pintura, cerámica y talla en madera para adolescentes y adultos; las mismas actividades en Pan de Azúcar, pero se suman cursos de arte textil y dibujo y cómic en vez de pintura.

Por más información, contactarse al correo electrónico [email protected] o llamar al 4223 1786 interno 114.

Canto e instrumentos musicales

La Escuela de Música situada en el Paseo San Fernando, dirigida por Fabiana Specker y Mario Hernández, brindará cursos de formación curricular para niños y niñas de entre seis y 10 años, con el objetivo de que aprendan técnicas de interpretación, desarrollo y comprensión de la literatura musical, abarcando las principales épocas y estilos.

En Maldonado habrá talleres de iniciación musical para niños y niñas de cinco y seis años de edad, con el foco principal puesto en actividades lúdicas, mientras que los de siete años podrán inscribirse a violín, viola, órgano electrónico, flauta dulce y trompeta, y los de ocho años a canto, guitarra popular, percusión, violín, viola, violonchelo, contrabajo, corno francés, trompeta, flauta dulce y órgano electrónico.

Quienes hayan cumplido 10 años podrán anotarse también en guitarra clásica, piano clásico y popular, batería, bandoneón, acordeón a piano, bajo eléctrico, saxofón, flauta traversa, trombón, oboe, clarinete, fagot, coro, lenguaje musical, historia de la música, armonía, estética musical. A su vez, para los jóvenes a partir de los 18 años habrá un taller de luthería.

En los municipios de Maldonado, Garzón y José Ignacio, Pan de Azúcar, Piriápolis, San Carlos y Punta del Este habrá cursos disponibles para estudiantes desde los 10 años, y el lenguaje musical es obligatorio para las disciplinas clásicas. Para conocer las actividades en cada uno, enviar correo electrónico a [email protected] o llamar al 4225 1826.

Danza, teatro y maquillaje en la EMAE

La Escuela Municipal de Arte Escénico (EMAE), dirigida por Laura Manta, ofrecerá formación de actores, directores teatrales, diseñadores, dramaturgos, maquilladores y realizadores de cine y video. Para formarse en la escuela de actores y actrices es necesario ser mayor de 17 años y bachiller (o estar en curso), y la duración será de cuatro años con un certificado de egreso al finalizar el curso.

Las clases se dictarán de lunes a viernes de 8.30 a 12.00 y entre las asignaturas se destacan arte escénico, danza, teoría del teatro, literatura, canto, maquillaje, vestuario y escenografía, cine, teatro calle y entrenamiento vocal.

De los talleres de teatro podrán participar personas de entre siete y 90 años de edad, sin condiciones de ingreso; se dictarán de dos a cuatro horas semanales. Para los talleres complementarios se exige ser mayor de 15 años de edad; serán en modalidad presencial y virtual con diversas disciplinas artísticas. Asimismo, los egresados tendrán un espacio de investigación y generación de proyectos.

También habrá talleres de teatro en San Carlos, La Barra, Pan de Azúcar, Piriápolis y Punta del Este, dirigidos a personas de siete a 90 años de edad, y en Punta del Este y La Barra se suman talleres de improvisación. Para más información, contactarse a [email protected] o al teléfono 4223 1786 interno 129.