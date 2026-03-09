El Galpón de Narbona, ubicado en una zona de viñedos cercana a La Barra, alojará la tercera edición del Festival Pan y Queso, que llegará el domingo 15 con una propuesta de talleres, charlas con productores y referentes de la gastronomía y música en vivo. El espacio abrirá al público desde las 12.00 hasta las 19.30 con entrada gratuita.

Carla Tchintian, productora del evento junto a Marcos Grolero, dijo a la diaria que el objetivo es “homenajear a dos productos emblemáticos: el queso dambo y el pan de campo”. El Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) incidió en esta elección: elogió el pan de campo como un elemento “infaltable” en la mesa de los uruguayos, ya que está en el desayuno, asado y comida de olla. En tanto, tras dialogar con diversos productores nacionales, la productora concluyó que el queso dambo “es uno de los más consumidos por los uruguayos”.

En esta instancia participarán 35 productores de Colonia, Rocha, San José, Montevideo y de localidades como Piriápolis y Maldonado con stands que ofrecerán una amplia variedad de panes -de masa madre, marsellés, flauta, baguette, de semillas, focaccias rellenas, de queso y opciones sin gluten- y quesos colonia, chester, brie, de cabra y alternativas veganas. De este modo, “cada persona puede elegir dónde comprar su producto y optar por consumirlo en el momento o llevarlo a su casa”, dijo Tchintian.

Para esta edición “se esperan entre 8.000 o 9.000 personas”, casi 3.000 más que en 2025. La intención es que el evento “atraiga tanto a residentes como a turistas de la región y de otros países para que conozcan los dos productos” homenajeados, que se instalen durante toda la jornada para disfrutar de las propuestas en familia. Además de la oferta gastronómica, que incluirá stands de aceite de oliva, vinos y cervezas, barra de cócteles y bebidas sin alcohol, habrá juegos, maquillaje, talleres de lana, cerámica, títeres y masas para niños.

La música será clave para amenizar el encuentro. Entre las 13.30 y las 15.30 horas se presentará Limoncello Trío, banda de gypsy jazz, boleros y swing. El candombe fusión estará presente desde las 16.30 con la banda Monoambiente y, al cierre, sobre la hora 18.00, el público podrá bailar sones de Brasil interpretados por el grupo Samba do Marcio.