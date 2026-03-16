Cientos de deportistas locales y extranjeros fueron parte de las competencias repartidas entre San Carlos, La Barra, Punta del Este, Punta Ballena y Piriápolis durante el fin de semana, bajo un sol radiante y con temperaturas ideales para disfrutar al aire libre. Para muchos, fue la despedida de la temporada de deportes a cielo abierto que comenzó en diciembre pasado.

Más de 350 ciclistas de diversas nacionalidades se dieron cita para una nueva edición del Gran Fondo de Nueva York (GFNY) que se disputó en Punta del Este, el domingo 15. La competencia amateur, referente mundial en ciclismo de ruta, ofreció trayectos exigentes con paisajes naturales que combinaron la costa y las rutas del departamento.

Los ciclistas partieron del Parador Pedro Figari, en la playa Mansa de Punta del Este, para recorrer un circuito por los paisajes serranos de las rutas 12, 9 y 37 en Piriápolis. Se dividieron entre las modalidades de Gran Fondo y Medio Fondo, escoltados por inspectores del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado (IDM).

El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, destacó el evento deportivo como “generador de turismo”, igual que la competencia Ironman 70.3 que se disputó el fin de semana anterior en el balneario con un millar de participantes.

Una década de Recorre Maldonado

Otra propuesta fuerte del fin de semana fue la clásica carrera de atletismo Recorre Maldonado, que está cumpliendo una década en el departamento. La etapa inaugural del año se realizó el sábado 14, partiendo de la Rambla Circunvalación de Punta del Este.

El circuito, bordeando el mar, atravesó puntos icónicos como la zona portuaria y la escultura de Los Dedos en la Playa Brava. El subdirector de Deportes de la IDM, Marcelo Inzaurralde, calificó la jornada como “un éxito rotundo”. Los corredores tendrán su próxima cita el 11 de abril en La Barra.

Desafío en el agua: nado y kayak

Las condiciones del tiempo durante el fin de semana resultaron ideales para otras dos propuestas deportivas: una travesía a nado en Punta Ballena y otra en kayak por el arroyo Maldonado.

El Club de los Balleneros fue la sede de la 5ª edición del campeonato de nado en aguas abiertas que se realizó el sábado 14, cerrando el calendario estival de Travesías Uruguay. El trayecto, recorrido por personas de diversas edades y nacionalidades, bordeó la península frente a Casapueblo.

Por otra parte, el domingo 15 la IDM cerró su cronograma de eventos deportivos del verano con una travesía en kayak en la zona del humedal del arroyo Maldonado. Decenas de palistas despidieron la temporada uniendo el Parque La Alameda de San Carlos con la zona de El Placer, junto al puente de La Barra.

El director general del Departamento de Deportes, Fernando Álvez, destacó la jornada “espectacular” e hizo hincapié en la riqueza de fauna que se pudo apreciar en el recorrido, al tiempo que invitó a que más personas se sumen el año siguiente.