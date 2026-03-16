Funcionarios del Hospital de Maldonado denunciaron a varios mandos medios y encargados de sectores por “abuso de funciones y malos tratos”, desde mediados de 2025. Aunque la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) abrió sumarios, la Comisión Interna del hospital y la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) reclaman una “resolución inmediata” ante el inminente vencimiento de los plazos administrativos.

“De no haber una resolución, las personas denunciadas tendrían que retornar a sus puestos” y eso generaría “incomodidad” para los denunciantes y los denunciados, ya que “deben volver a trabajar todos en el mismo ámbito o bajo el cargo de los denunciados”, dijo a la diaria el dirigente nacional de la FFSP Gonzalo Tulipán. Luego advirtió que, si no hay resolución para el próximo miércoles, “se tomarán medidas” a partir del jueves 19.

Otro conflicto se desató la semana pasada en el Hospital de San Carlos, donde una auxiliar de servicio tercerizada, que trabajaba allí desde hace 17 años, fue desvinculada por Q'Stodia, empresa que asumió el servicio a mediados de diciembre.

El dirigente de la FFSP Nicolás Morales dijo a la diaria que la mujer “estaba a prueba por un período de 90 días y fue despedida media hora antes de comenzar su labor, sin justificación previa”. Luego la empresa argumentó que la trabajadora “no daba con el perfil porque tuvo certificaciones [de salud mental]” y por eso “sigue con la posición de no reintegrarla”.

Instancia de negociación y medidas en ciernes

Morales considera que la justificación “no es válida” y manifestó la “preocupación” de la FFSP en cuanto a que “una cuestión de salud mental” sea motivo de despido. Informó que los diversos servicios donde se desempeñó la trabajadora “han hablado satisfactoriamente de su tarea”, al tiempo que la dirección del hospital comunicó que “no tiene ningún problema” con ella.

Este jueves 19, a las 13.00, habrá una instancia tripartita con la Unidad de Negociación de ASSE, la dirección del hospital, la empresa Q'Stodia, la Comisión Interna y la FFSP en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El dirigente espera que la instancia derive en el reintegro de la trabajadora y remarcó que, “si hay una justificación para desvincularla, debe ser objetiva”. De lo contrario, la Comisión Interna del hospital y la FFSP “no descartan tomar algún tipo de medida sindical”.