El fiscal Jorge Vaz ya tiene en sus manos el informe de asesoría que solicitó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para sustanciar la investigación sobre la gestión de los tres expresidentes nacionalistas de la Junta Departamental de Maldonado (JDM) imputados por delitos de corrupción.

El documento es una pieza clave para el juicio oral y público que Vaz llevará contra Darwin Correa y José Luis Sánchez, ambos formalizados por delitos de fraude y falsificación ideológica, y Alexandro Infante, quien además está imputado por abuso de funciones.

Por reglamentación interna de la Jutep, los informes solicitados por el sistema judicial son reservados. No obstante, fuentes de la causa aseguraron a la diaria que la resolución del directorio “confirma” lo que el fiscal sostuvo en las audiencias de formalización. Esto es que “se violaron normas de contratación pública [establecidas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf)] y normas de ética en la función pública”.

Otro elemento de relevancia en la investigación de la Fiscalía será el resultado de la auditoría que Vaz pidió al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre la actuación de los contadores delegados de la Junta Departamental en los cinco años del último período.

La información comenzó a ser recabada en enero y, según supo la diaria, el informe del tribunal “es lo que estaría faltando” para cerrar la investigación e iniciar el juicio.

Los expresidentes blancos fueron denunciados ante la Fiscalía por ediles del Frente Amplio y por el director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, quien aportó documentación sobre una presunta maniobra de triangulación de fondos de la JDM mediante la contratación de falsos proveedores y el empleo de facturas ficticias.

Los tres cumplen medidas cautelares desde setiembre de 2025, ya que días atrás la Justicia accedió a una nueva prórroga planteada por el fiscal. Paralelamente, mientras dura el proceso judicial siguen suspendidos sus derechos partidarios, según dictaminó el Partido Nacional.