Un grupo de mujeres artistas radicadas en localidades del Municipio de Solís Grande se juntó para mostrar sus trabajos en dos exposiciones que estarán este mes en el Espacio Cultural y Museo Estación La Sierra, en Gregorio Aznárez, y cuya esencia es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“Fuimos dialogando, creando, hasta conjugar diferentes ramas a través del arte para mostrar lo que hacemos en la zona”, contó a la diaria la artista plástica Agustina Pozzi, radicada en Cerros Azules y promotora de la iniciativa. “Somos mujeres de diferentes edades que interactuamos y coincidimos en que está muy bueno llevarlo a la comunidad. Tenemos iniciativa y ganas de compartir lo que hacemos, contextualizado en el Día de la Mujer”, dijo.

La primera muestra de “Mujeres en el arte” estará habilitada desde este sábado hasta el 20 de marzo con obras de Alicia Toledo y Gabriela Marales (audiovisual), Angelina Facelli (fotografía) y Agustina Pozzi y Catalina Arenas (artes plásticas). La segunda, denominada “Confluencias”, estará abierta del 21 al 27 de marzo con trabajos de las artistas plásticas Elián Guillén y Lorena de los Santos. Ambas podrán ser visitadas de 19.00 a 21.00. El cierre será el 27, a las 18.30, con música en vivo.

Mujeres que construyeron la identidad local

Toledo y Marales se propusieron homenajear a mujeres destacadas en la comunidad a través del audiovisual Memoria con nombre propio y de un corto con fotografías, que se proyectarán a diario mientras dure la muestra. “Investigamos la biografía de varias mujeres y elegimos un perfil de aquellas que fueron obreras con arraigo en la zona y de varias que nos acompañaron en el proceso de instalación del centro cultural y museo”, resumió Toledo a la diaria.

Ambas piezas audiovisuales recogen historias de vida e imágenes de trabajadoras vinculadas con la producción de remolacha y al antiguo ingenio azucarero, la docencia y la literatura, y el trabajo social, entre otras.

Así, quienes visiten el espacio podrán reconocer a Leonor Zapico y Alonso, Elida Gloria Martínez Colombo, Perla Marina Toledo Sánchez, René Hernández González, Gregoria Alba Martínez de León y Elvira Ivonne Bonilla Treviño (ya fallecidas) y a Francisca Lugo Acosta La paraguaya, Gilma Esther Machado Acosta y Juana Raquel Chichita Martínez Toledo (colaboradoras activas en la transformación de la antigua estación de trenes).

La actividad de este sábado 14 comenzará a las 17.00 con una visita guiada por el Museo Estación La Sierra, a cargo de la Red de Mujeres del Municipio de Solís Grande. La presentación del documental Memoria con nombre será a las 20.00, seguido por el vernissage de la muestra “Mujeres en el arte”, que contará con música en vivo a cargo de Sofía Odera Hermida.