La Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental de Maldonado trabaja en nuevas designaciones de calles propuestas por ediles de los diferentes partidos en homenaje a referentes sociales, culturales y políticos del departamento. Varios expedientes ingresaron al plenario la semana pasada y fueron votados por unanimidad, en primera instancia.

La petición está ahora a consideración del intendente Miguel Abella, a la espera de que conceda el visto bueno a las iniciativas y las reenvíe a la Junta para su aprobación definitiva, que requerirá una mayoría especial de 21 votos.

Por iniciativa de varios ediles frenteamplistas se votó el ingreso de Jorge Pedreira Brum, víctima del Plan Cóndor, cuyos restos fueron identificados en 2023, al nomenclátor de Pan de Azúcar. La propuesta a consideración del intendente es designar con su nombre el tramo de la calle San Carlos que va desde Fructuoso Rivera hasta Enrique Brum.

El edil frenteamplista Juan Urdangaray recordó el proceso de búsqueda de los restos de Pedreira, desaparecido en Buenos Aires en 1978, que impulsó la Institución Nacional de Derechos Humanos. También valoró la votación favorable del expediente y el trabajo realizado: “Pan de Azúcar tiene una particularidad y es que todas sus calles ya tienen nombre. Hubo que hacer un gran trabajo para buscar una calle que tuviera algo que, además, estuviera asociado a la historia de Pedreira Brum”, explicó.

En la misma sesión, se aprobó sumar al nomenclátor de Maldonado el nombre del profesor José Enrique Bengochea, fallecido en diciembre de 2002. Al fundamentar su iniciativa, el edil Leonardo Pereira (FA) señaló que Bengoechea fue un destacado docente de literatura y filosofía, deportista y exdirector de Cultura de la Intendencia de Maldonado tras el retorno de la democracia, “generador de múltiples emprendimientos sociales y culturales”.

También se votó el expediente con la solicitud para designar una calle de la capital departamental o de San Carlos con el nombre del médico Enrique Pérez Morad, referente social y figura política del FA (fue diputado y secretario general de la Intendencia de Maldonado), fallecido en 2015. La iniciativa fue planteada por el edil de esa fuerza política, Javier Ramírez.

Propuestas de otros partidos e instituciones

Además, fueron aprobadas propuestas de nomenclatura aportadas por el Partido Colorado. A pedido de los ediles Eduardo Elinger y Francia Barrios se envió al intendente la inclusión del nombre de los doctores Isaac Hojman y Zulema Almandos de Camacho al nomenclátor de la ciudad de San Carlos.

El primero fue uno de los creadores y dirigentes de la Federación Médica del Interior, luego exiliado durante la dictadura en Argentina e Israel, donde falleció en 1990. Alamandos, en tanto, fue de las primeras mujeres en ejercer esa profesión y se destacó por su gestión como directora del hospital carolino. Ambos son reconocidos, además, por su humanismo y por sentar las bases del sistema asistencial médico en la región.

Por otra parte, el plenario dio su voto favorable a la solicitud de la Comisión Departamental de Patrimonio para que se incluya al nomenclátor de Punta del Este el nombre del arquitecto Juan Veltroni, quien diseñó grandes casas de veraneo en la península y en el barrio San Rafael en la primera mitad del siglo pasado.

Otro expediente que obtuvo el voto unánime del plenario corresponde a la iniciativa de la vecina y exconcejal nacionalista Carmen Alfonso, para que se le designen los nombres al conjunto de calles del balneario Bella Vista. Según explicó el edil Fabricio Rodríguez (PN), la Comisión de Nomenclatura y los vecinos trabajaron durante un año en la elaboración de la propuesta.

Para la sesión de este martes 24 está previsto votar la designación de una calle con el nombre del exintendente blanco Domingo Burgueño Miguel, propuesta por el oficialismo.