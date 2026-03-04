El cantante chileno Domingo Vega, conocido artísticamente como Américo, será el número fuerte de la noche de música tropical que organizó la Intendencia de Maldonado (IDM) para cerrar la temporada estival en la Zona Joven de El Placer, cercana a los puentes ondulantes de La Barra.

El evento, de acceso gratuito, comenzará a las 18.00 horas el sábado 7 con las bandas locales Mauri y los Arroba y Los Sabrosos. Luego subirá al escenario la coloniense Luana, destacada compositora y cantante de plena y pop tropical. Luego será el turno del floridense Matías Valdez, referente de la cumbia y la charanga romántica, quien se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados del género en Uruguay.

La IDM destaca los eventos gratuitos de la Zona Joven como una oportunidad para “el disfrute de la población mediante propuestas culturales abiertas a toda la familia” que, al mismo tiempo, activa la economía para vendedores locales del sector gastronómico que instalan sus puestos en torno al predio.

El espectáculo del sábado se realizará tras el “Solo Rock y Vos”, celebrado el pasado 28 de febrero, que convocó a más de 12.000 personas con las bandas Trotsky Vengarán, La Triple Nelson, Vientos de Libertad, Cata & Los Rosebruti, Distopía, Rosy Gómez, Bravalak, Fuego, Los Pelos del Gato y Ni más, ni menos.