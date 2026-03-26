La Cámara Empresarial de Maldonado presentó este jueves los resultados de un relevamiento realizado entre 204 empresas, que operan en rubros vinculados directa e indirectamente con el turismo, para evaluar la temporada estival 2026 y también para identificar las principales dificultades que atraviesa el sector y los desafíos futuros.

Los resultados indican que la temporada estival fue “positiva en términos generales” y “se consolidó como buena” para el sector empresarial del departamento: un 49% de las empresas evaluó el período como positivo, mientras que un 28% lo consideró neutro y un 23% negativo.

Para el 1% de los encuestados la temporada fue “excelente”, mientras que el 17,6% la valoró como “muy buena” y el 30,3% como “buena”. Entre quienes dieron una evaluación negativa, un 20,6% opinó que fue “mala” y un 2% “muy mala”. Esto “refleja un escenario de desempeño mayoritariamente favorable”, sintetizó la Cámara Empresarial en su reporte.

También consignó que hubo un fuerte movimiento comercial desde mediados de diciembre hasta los primeros días de enero, pero “el desempeño posterior se vio afectado por factores como las condiciones climáticas y la caída del dólar, considerada un evento extraordinario que impactó en la competitividad del destino”.

Las empresas que tuvieron un mejor desempeño lo hicieron mayormente de forma moderada, mientras que aquellas con resultados negativos experimentaron caídas más pronunciadas. La rentabilidad resultó negativa para un 10% de los encuestados, al tiempo que un 12% declaró que sus ganancias superaron el 15%. La mayor parte (21%) dijo que su rentabilidad aumentó un 5% con respecto a la temporada anterior.

“Este comportamiento refleja una dinámica de mercado más selectiva, donde la demanda se mantiene, pero se distribuye de manera desigual, generando mayores diferencias entre los resultados empresariales”, indica el informe.

Mirar a Europa y aumentar el personal calificado

Aunque no se lograron los niveles “excepcionales” registrados en 2025, cuando la evaluación positiva llegó al 78%, el reporte destaca que la temporada “se mantuvo en valores similares a los de años anteriores, confirmando la estabilidad de la actividad turística y económica en el departamento”.

En cuanto a la demanda turística, se constató una presencia equilibrada entre clientes uruguayos y argentinos, mientras que por cada tres turistas de estos orígenes se registró un visitante brasileño, y por cada cinco uruguayos, un europeo.

Estos datos, que muestran una composición diversificada, aunque con predominio regional, abren el desafío de “profundizar el crecimiento de visitantes brasileños y de potenciar el crecimiento en destinos como Europa”, concluyó la gremial.

En este contexto, advirtió sobre la importancia de “formar personas para obtener mano de obra que cubra las necesidades que demanda el sector”. Casi seis de cada diez empresas encuestadas (58.8%) reconocieron dificultades para acceder al personal calificado que necesitaban.

La falta de personal, en primer lugar, seguida por la falta de lugares para estacionar, la informalidad y la carga impositiva aparecen como las principales problemáticas empresariales mencionadas por los encuestados.

Bajo acceso a apoyos del Estado

Otro de los desafíos es “continuar fortaleciendo y profesionalizando el ecosistema empresarial”. A modo de ejemplo, el relevamiento muestra que apenas un 7,4% de los empresarios usó beneficios o apoyos del Estado en los últimos dos años.

Los organismos o instrumentos más ponderados fueron la Comisión de Aplicación de Ley de Inversiones (Comap), seguida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (Miem). En tercer lugar, figuran la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) y la Intendencia de Maldonado (IDM).

En materia de desarrollo empresarial, las áreas de mayor interés de los encuestados fueron la inteligencia artificial, redes empresariales y rondas de negocios, ventas, finanzas, inspecciones e inversiones, en ese orden.

Para la Cámara, “esto marca una clara orientación hacia la profesionalización y mejora de la competitividad”, por lo cual el propósito es “ahondar esfuerzos en comunicar los instrumentos de apoyo del Estado y flexibilizar el acceso a los mismos para continuar consolidando al departamento como uno de los principales destinos turísticos de la región”.

Abella: “Hay que prepararse para lo que viene”

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, valoró los datos aportados por la gremial como “muy útiles” para la toma de decisiones a nivel del gobierno departamental en tiempos de “cambios” regionales y globales.

“Es necesario repararse para algo que se viene formando en una suerte de ola de distintas partes del mundo que nos beneficiará como destino”, dijo al tomar la palabra durante la presentación, que tuvo lugar en The Grand Hotel de Punta del Este.

Consideró que Maldonado “está en un momento justo para acondicionar lo que falta” en materia de servicios, entre los que mencionó el saneamiento y el alumbrado, y el cuidado del medio ambiente. Esto es fundamental, para crecer en los próximos 30 años, dijo.

En esa línea, abogó por la calificación de jóvenes y la preparación de las empresas del departamento como una “herramienta clave” para lograr “algo que no sea solo unos días de verano, sino estable todo el año”.