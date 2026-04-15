Desde el viernes 17 hasta el domingo 19 se realizará en la piscina del Campus de Maldonado la 13ª edición del torneo internacional de natación Wilfredo Raymondo, que, según informó la Intendencia de Maldonado (IDM), contará con más de 500 participantes.

En representación de Uruguay participarán el Campus, gestionado por la IDM, el Polideportivo de Rocha, Plaza Colonia, Fraternidad de San José de Mayo, Remeros de Paysandú, otro de Durazno, y Banco República, Bigúa y Olimpia, de Montevideo.

Del exterior competirán los clubes Cormupa de Punta Arena (Chile), Suterh de Buenos Aires (Argentina), Centenario de Asunción (Paraguay) y Atlanta de Georgia (Estados Unidos).

La inauguración del torneo se realizará este viernes 17 a las 18.00, mientras que la competencia se desarrollará entre las 18.50 y las 21.30. El sábado 18, en tanto, la actividad se dividirá en dos etapas: la primera de 9.15 a 12.00 y la segunda de 17.15 a 20.30.

Finalmente, el domingo 19, la competencia se desarrollará de 9.15 a 12.00. La premiación comenzará a las 12.05 y se extenderá hasta las 12.35.