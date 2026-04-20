La Comisión Pro Playa de Piriápolis impulsa desde hace ocho años un proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en la playa del balneario ubicada frente al Argentino Hotel. El informe técnico de ese trabajo, con el ánimo de buscar una “solución integral” al problema, fue presentado el viernes 17 en la sede de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (Aprotur).

“Este proceso ha contado con la participación de técnicos y profesionales provenientes de distintos ministerios, áreas especializadas y ámbitos académicos, tanto a nivel nacional como internacional, consolidando una mirada amplia y rigurosa”, destacó la directiva de Aprotur en sus redes sociales.

En la instancia, la comisión compartió los avances del plan y algunas líneas estratégicas, a partir de un estudio realizado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria y un informe elaborado por el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

Estos trabajos académicos “coinciden en que la zona céntrica de Piriápolis podría conservar sus playas hasta los próximos 30 años, debido a que la cantidad de arena es cada vez menor y es húmeda”, por lo que urge tomar medidas para mitigar el cambio climático, dijo a la diaria Jorge Schusman, integrante de la comisión Pro Playa y referente local del Partido Colorado.

Del análisis corto, plasmado en el proyecto, se desprende que, en función de las condiciones del clima marítimo de la playa de Piriápolis, se requiere una franja de al menos 80 metros de playa “natural” o “sana” -similar al del tramo norte- para “evitar que un evento de 100 años de período de retorno alcance al muro de la rambla”.

A su vez, indica que un perfil “ancho, pero sin dunas, como el del tramo sur de la playa, no es suficiente para evitar que los eventos de 10 y 100 años de período de retorno alcancen al muro de la rambla”.

Análisis de alternativas

Según detalló Aprotur, entre las alternativas abordadas figuran: la instalación de espigones perpendiculares para retener arena y reducir la erosión costera; la implementación de estructuras sumergidas (arrecifes artificiales) para disipar la energía del oleaje; el refulado y redistribución de arena para la recuperación del perfil de playa; la construcción de defensas longitudinales para estabilizar la línea de costa; o una combinación de soluciones blandas y duras, priorizando el equilibrio ambiental.

Schusman dijo que el informe de IMFIA recomienda “extraer arena del Banco Arquímedes, de acuerdo a la granulometría similar con la de la playa de Piriápolis”, pero esto “resultaría muy costoso”. Se considera “más viable” la propuesta del intendente de Maldonado, Miguel Abella, de “realizar un dragado de arena desde bancos ubicados altamar hacia la costa, pero dentro de la jurisdicción de Piriápolis”.

No obstante, el vecino advirtió que “el problema no se soluciona con rellenar la arena, debido a que es necesario incorporar un dique de contención”. Otra alternativa bajo análisis es la construcción de un “dique exento, estructura paralela a la costa, como si fuera la prolongación del puerto, pero que no emerge, está debajo de la superficie del mar”, aunque reconoció que “se trata de la obra más costosa”.

Otra posibilidad es la “instalación de espigones de mayor tamaño, con terminación en forma de T, que incluyan en la cabecera otra construcción horizontal, para retener la arena y reducir la erosión costera”, mencionó.

Asimismo, señaló que los espigones actuales, producto del efecto del cambio climático y el sistema costero, “no cumplen ninguna función porque están rotos en su parte inferior”. Esto “ha generado otros inconvenientes, como corriente de agua peligrosas, además hay veces que no se puede pasar de un lugar a otro en la playa, incluso hubo caídas, porque realmente no están en buenas condiciones sumado al musgo que resbala”.

Por otra parte, la comisión descartó la instalación de geotubos. Si bien reconoce que “podría ser una solución más económica y permitir cierta filtración del agua y actuaría como dique de contención”, Schusman sostuvo que presentan “una menor vida útil, ya que cuando se rompe, se pierde arena”. Además, “no está exento de vandalismo o de posibles daños provocados por algún motor de embarcación”, apuntó.

Proyecto sin financiamiento definido

La iniciativa se encuentra en la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo, pero previamente es necesario “una validación institucional y técnica de la alternativa elegida”, dijo Schusman. Una vez finalizada esa fase, se espera que “el gobierno nacional y departamental busquen financiamiento de las obras; puede ser a través de fondos con créditos no reembolsables”.

Una de las opciones de financiación es la incorporación al plan REACC Costas, iniciativa enmarcada en el Plan Nacional de Adaptación para la Zona Costera (NAP Costas), coordinado por la Dirección Nacional de Cambio Climático, en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.

Este plan prevé un presupuesto total de 10 millones de dólares en carácter no reembolsable, provenientes del Fondo de Adaptación, canalizados a través del CAF como entidad implementadora regional, mientras que la Corporación Nacional para el Desarrollo estará a su cargo la ejecución operativa.

En una primera etapa, la intendencia podría acceder a hasta 800.000 dólares para el desarrollo de acciones, estudios y definiciones prioritarias en su tramo costero, en coordinación con la Dirección Nacional de Cambio Climático. El REACC costas fue presentado en abril de este año por el MA en la Torre de las Telecomunicaciones.

Schusman destacó que en la reunión del viernes 17 se incorporaron nuevos integrantes a la comisión, entre ellos el exintendente Enrique Antía, el publicista Claudio Invernizzi y el profesor de letras y político Manuel Flores Silva; a su vez, la exdirectora de Ambiente de la IDM, Bethy Molina participa como asesora técnica. Según indicó, “van a ayudar en la parte técnica como en la gestión administrativa”.