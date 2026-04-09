La historia de Darío Toledo Perla está marcada por la militancia social, al haber integrado el sindicato de la Compañía Nacional de Cementos SA de Maldonado en la lucha por mejoras de condiciones de trabajo, así como por la militancia política

Además, mantiene un fuerte arraigo en Nueva Carrara, donde nació. Estudió en la escuela 31 y trabajó durante cinco años en las canteras, dedicada a la extracción de piedra liza y mármol. En Pan de Azúcar, su lugar de residencia actual, se desempeñó como secretario de la Junta Local, entre 2005 y 2010, y luego fue concejal del municipio en dos ocasiones, aunque en la primera renunció.

En 2021 publicó su primer libro, Canteras de Burgueño-Nueva Carrara, una historia que merece ser contada, en el que “rescata las vivencias de ese pueblo, marcadas por el sacrificio y la lucha de quienes trabajaron en circunstancias muy difíciles y lograron, por ejemplo, que sus hijos puedan estudiar”. La obra también cuenta que de las canteras “surgió el mármol utilizado en la construcción del Palacio Legislativo” y que la explotación de piedra caliza permitió crear una fábrica de cemento pórtland en el kilómetro 110, que funcionó durante más de seis décadas. Además, en base a datos históricos, hace mención al General Gervasio Manuel Burgueño, propietario de los terrenos de las canteras de Nueva Carrara.

La historia detrás de las canteras de Nueva Carrara

Toledo contó a la diaria que su nuevo libro, Vivencias , fue escrito en 2025, ya jubilado, con el objetivo de “profundizar en la historia de Nueva Carrara”, como una especie de continuación del primer libro, pero a través de relatos breves y anécdotas de vecinos de la zona y las propias experiencias de Toledo sobre su militancia social y política. El viernes 10 lo presentará a las 19.30 en La Casa de la Abuela, en Nueva Carrara, y contará con la participación de la actriz y escritora Raquel Diana y el poeta Luis Pereira Severo.

El libro reúne 52 relatos; los de los lugareños reflejarán, según Toledo, “su idiosincrasia y su forma de enfrentar la vida y los problemas”, además de la historia de las canteras de Nueva Carrara. Si bien señaló que “han tenido notoriedad con la construcción de un mirador”, destacó la importancia de “conocer el detrás del paisaje atractivo”. Cree que hoy “existe un fuerte impulso al turismo alternativo”, con el mirador y el circuito Sentir las Ánimas, impulsado por la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Pan de Azúcar, lo que, “ha cambiado radicalmente la forma de encarar la vida para los vecinos de la localidad”.

Acerca del título elegido, explicó que responde a su intención de recopilar las vivencias de la comunidad como las propias, y destacó que la portada muestra una espina de la cruz, dado que el lector se encontrará con “muchas espinas y algunas flores”, es decir “relatos amargos y otros jocosos y agradables”. Asimismo, señaló que busca que quien lo lea “logre identificarse con alguna de las experiencias narradas”, como le ocurrió a una amiga suya que, al leerlo, conectó con su infancia y adolescencia en un entorno rural, según le transmitió.

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Mantener la “memoria” a pesar del trauma

Otro eje del libro aborda la experiencia personal de Toledo durante la dictadura uruguaya, así como de sus compañeros del Penal de Libertad, algunos ya fallecidos. Toledo fue detenido y torturado en el Batallón de Ingenieros Nº 4 en 1972 y encarcelado como expreso político en el Penal de Libertad de San José. En tanto, su esposa Noemí Stemphelet, Lola, fue detenida en la ex Escuela de Enfermería Dr. Carlos Nery, en Ciudad Vieja.

Toledo afirmó que, aunque los recuerdos son “dolorosos y te remueven y conmueven a pesar de los años transcurridos”, es importante “mantener viva la memoria, sobre todo en las generaciones más jóvenes para que no vuelvan a ocurrir asesinatos, desapariciones ni torturas”. Recordó ese tiempo como un “período duro por el maltrato físico y moral sufrido, que deja marcas inolvidables”. Además, rememoró la emoción vivida durante la conmemoración de los 50 años del asesinato del fotógrafo local Eduardo Mondello, ocurrido en el marco del terrorismo de Estado, el 9 de marzo de 1976.

La victoria del FA en la Intendencia de Maldonado

El libro también aborda la elección de Óscar de los Santos, del Frente Amplio (FA), como intendente de Maldonado entre 2005-2010, y el impacto que tuvo la llegada del FA al gobierno departamental. Además, según informó Toledo, incluye relatos sobre su desempeño como secretario de la Junta Local de Pan de Azúcar durante ese período.

Toledo fue edil electo en la Junta Departamental de Maldonado del 2000 al 2005 y en 2010 fue electo concejal del Municipio de Pan de Azúcar, sin embargo, renunció para asumir el cargo de responsable de la Unidad de Obras de Zona Oeste en la IDM durante el segundo período de gobierno de Óscar de los Santos, ubicada en la Estación Las Flores, y luego como subdirector general de Higiene y Medio Ambiente. Mientras que en 2015 fue elegido de nuevo como concejal del municipio por el FA, donde se desempeñó hasta el 2020, año en que se presentó como candidato a alcalde del Municipio de Pan de Azúcar.