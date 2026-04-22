La Intendencia de Maldonado (IDM) abrió, esta semana, una convocatoria para inscribirse en el Registro Departamental de Emprendedores y Empresas en Maldonado. La iniciativa busca identificarlos y facilitar su acceso a programas de apoyo, capacitaciones, mentorías, financiamiento y espacios de comercialización impulsados por la IDM e instituciones del ámbito emprendedor como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Cámara Empresarial de Maldonado y el Centro Pymes de Maldonado.

El relevamiento permitirá realizar un diagnóstico inicial y, en consecuencia, generar una base de datos sobre cada emprendimiento, incluida su etapa de desarrollo, sus necesidades y proyección de sus negocios. A partir de esa información, se orientará la oferta de programas. El trámite es online y gratuito, y requiere contar con cédula de identidad vigente y tener al menos 18 años.

Durante la presentación de la iniciativa, el pasado martes 21, la subdirectora general de Desarrollo Productivo, Magdalena Zumarán, afirmó que “es un paso importante para el departamento porque el desarrollo no es una casualidad, hay que buscarlo y construirlo con gestión y trabajo conjunto”.

Mesa interinstitucional para canalizar demandas

Además, con el objetivo de coordinar acciones para “evitar la dispersión de esfuerzos y asegurar que las capacitaciones, los fondos y las oportunidades de venta lleguen a quienes las necesitan”, se conformó una mesa interinstitucional integrada por organismos públicos y privados.

En este espacio participarán el LATU, INEFOP, la Agencia Nacional de Desarrollo, universidades y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. A su vez, los emprendedores podrán acceder a toda la información en el sitio web de la IDM.

En rueda de prensa, el sociólogo y adjunto de la subdirección de Desarrollo Productivo y Social de la IDM, David Moreira, señaló que el principal problema detectado es “la falta de conexión entre la oferta institucional y la demanda de los emprendedores”.

Explicó que, si bien “hay ofertas disponibles, no siempre saben a dónde acudir”, por lo cual el registro permitirá “ordenar la información y canalizar cada necesidad hacia la institución adecuada”. Las solicitudes serán analizadas por un equipo de mentores, que brindarán “respuestas personalizadas en articulación con las instituciones”, comunicó.