La Intendencia de Maldonado (IDM) tenía cifradas esperanzas en la venta del predio del exasentamiento Kennedy como vía para amortizar la deuda del fideicomiso constituido para el realojo de 530 familias en un nuevo barrio. Sin embargo, el llamado a interesados quedó desierto y solo se vendió un padrón lindero al del exasentamiento, cuyo producto se destinará al programa de viviendas sociales de la comuna.

El proceso de venta al mejor postor del padrón de 35 hectáreas donde estaba el asentamiento (N°11.603) y de otro de menor extensión ubicado al lado (N°11.726) se abrió a principios de marzo, por intermedio de República Afisa. No obstante, en el acto público realizado el jueves 16 en Montevideo no hubo expresiones de interés para el terreno principal, informó el periodista Marcelo Gallardo y confirmó a la diaria el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas.

El jerarca indicó que ahora “se está a la espera de un informe de la fiduciaria sobre las circunstancias que puedan haber incidido en la falta de interesados en el llamado”. Respecto al financiamiento, dijo que “sin el producido de la enajenación no se va a activar la amortización anticipada del préstamo”.

La base de enajenación para este padrón era de 29.170.000 dólares. Según anunció varias veces el exintendente Enrique Antía, su venta iba a “achicar la deuda” del realojo de las familias. No obstante, Villegas enfatizó que el objeto de la enajenación era “cancelar el préstamo por adelantado, de forma voluntaria”.

Aseguró que, de todas formas, “la planificación económico-financiera de la IDM tiene previsto el repago en las condiciones pactadas en el plazo estipulado”. En base al reporte que reciba la IDM de la fiduciaria, se determinará si se ajustan las condiciones del llamado o se plantean otras alternativas.

Villegas garantizó que, entretanto, “está todo previsto para empezar a pagar las cuotas de amortización del préstamo a partir del 2027”, con plazo a 15 años.

La inversión total para el proyecto de realojo fue de 55 millones de dólares, de los cuales 35 corresponden al fideicomiso. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (antes Corporación Andina de Fomento) aportó 28 millones de dólares del financiamiento, y el Banco República, 7 millones.

En cuanto al padrón 11.726 (de casi 6 hectáreas), cuya base de venta era de 2.660.580 dólares, se adjudicó a un inversor extranjero por 3.500.000 dólares, informó Gallardo. El secretario general ratificó que el producto de esta transacción se volcará al fideicomiso de planes y programas de vivienda de la IDM.