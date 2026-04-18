Dos liceos de la ciudad de Maldonado, el 1 y el 3, se sumaron a los centros educativos del interior del país que esta semana recibieron amenazas de tiroteos. Las denuncias llegaron en la mañana de este viernes 17 a la Jefatura de Policía de Maldonado, al tiempo que cada centro abrió a las familias la decisión de enviar a los adolescentes a clase.

El jefe departamental de Policía, Víctor Trezza, informó en una rueda de prensa que son “situaciones que imitan” lo ocurrido en otros departamentos y consideró que “son malos hábitos que no tendrían que replicarse”.

Agregó que, a primera hora de la mañana, se hizo un relevamiento en ambos centros por parte de la Policía Científica y dieron cuenta de los casos a Inteligencia Policial, que se hará cargo también de estas investigaciones.

Paralelamente, aseguró que la Jefatura seguirá coordinando con las direcciones de los liceos para trabajar con la Policía Comunitaria y “reforzar, disuadir y prevenir” nuevas situaciones. En su opinión, los autores de las amenazas son “jóvenes que, quizás, tienen la intención de no asistir a clases”.

Según reportó FM Gente, también hubo una amenaza en el liceo de Pan de Azúcar, donde se permitió el retiro anticipado de los alumnos del turno vespertino y no se contabilizaron las inasistencias.