El próximo sábado 18 será día de reflexión y fiesta para la comunidad de Sauce de Portezuelo. Con motivo de los seis años del mercadillo de emprendedores y del quinquenio del espacio cultural, la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo organizó para ese día dos actividades gratuitas: un conversatorio sobre el destino del emblemático mirador del balneario y un toque de la cantautora Rossana Taddei.

El conversatorio “Mirador de Sauce de Portezuelo. Entre memoria, paisaje y futuro” se realizará de 10.00 a 12.00 en el Espacio Cultural, con el ánimo de debatir en comunidad. “¿Qué hacemos con el mirador? ¿Lo dejamos como está? ¿Lo transformamos? ¿Lo integramos mejor?”, plantea la convocatoria.

Un panel de expertos y técnicos contribuirá a allanar las respuestas: Adriana Careaga (Icomos Uruguay), Virginia Villarino (director de Ambiente de la Intendencia de Maldonado), Pedro Berger (arquitecto y docente del Centro Universitario Regional Este) y el historiador Fernando Cairo abrirán el debate sobre ambiente, patrimonio y territorio.

“La idea es abrir un espacio para charlar entre todos sobre su futuro: entender mejor el lugar, escuchar distintas miradas y pensar juntos posibles caminos. No es para confrontar, es para escuchar y construir juntos. El mirador es parte de lo que somos… y de lo que viene”, concluye la invitación.

Rossana Taddei, invitada del Mercadillo

Otra propuesta se enmarca en los seis años del Mercadillo de Sauce de Portezuelo, un paseo sabatino que ofrece puestos de venta de productos locales, patio de comidas y bebidas, y artesanías, todo combinado con una o varias presentaciones musicales por jornada.

Este sábado a las 13.00 el mercadillo abrirá con un clima de fiesta. Para celebrar, además de las delicias y artículos elaborados por emprendedores y vecinos del lugar, la artista invitada será la cantautora Rossana Taddei, quien viene de participar en un gran homenaje a su hermano Claudio –fallecido en 2019– en la sala Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta.

En setiembre del año pasado, Rossana celebró la edición en vinilo de Raíces aéreas, álbum de 11 canciones que estrenó en 2024. “Realizar actividades en comunidad es lo que nos mantiene en pie como humanidad”, dijo entonces la artista en una entrevista con la diaria. Una expresión que viene muy a cuento del encuentro del sábado, promovido “para compartir, celebrar el camino recorrido y seguir construyendo comunidad”.