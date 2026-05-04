La comunidad educativa del liceo José Luis Invernizzi, de Piriápolis, se movilizó el viernes pasado para reclamar seguridad y soluciones urgentes ante el hacinamiento estudiantil y problemas edilicios del centro educativo. En ese contexto, consideran imperioroso que comience la construcción de un segundo liceo en la ciudad, incluido en el plan de obras quinquenales de la actual Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El Consejo de Participación Liceal (CPL) -instalado en 2025 y conformado por docentes, estudiantes, familiares, vecinos y funcionarios no docentes- aún no recibió respuesta a un pedido de acceso a la información pública dirigido a ANEP, el Consejo Directivo Central (Codicen) y la Dirección General de Educación Secundaria, el 21 de octubre de 2025. Pretenden conocer en qué padrón se edificará el segundo liceo, el plan de obra y el tipo de construcción. “Vencido el plazo legal, aún no hubo respuesta de las autoridades”, lamentó Teresita Steneri, representante de las familias en CPL.

En el documento, al que accedió la diaria, se solicita conocer el presupuesto total previsto para la obra, si se realizará un concurso a proyectos arquitectónicos o se trabajará con tipologías preestablecidas por ANEP, si la construcción se realizará con sistema constructivo tradicional o no tradicional, si se licitará la construcción de la obra, la duración de la misma y las fechas estimadas de inicio y finalización.

Además, se pide indicar la fecha prevista para el comienzo de funcionamiento del nuevo liceo, su propuesta educativa, niveles a funcionar, turnos y horarios, cantidad máxima de estudiantes, así como la cantidad y descripción de los nuevos cargos docentes y no docentes previstos, y si estos están contemplados en el presupuesto quinquenal.

Por último, solicita el número de padrón donde se proyecta construir el nuevo liceo y, en caso de que sea el padrón N° 3594 de Piriápolis, que “ha trascendido públicamente”, u otra propiedad de la Intendencia de Maldonado (IDM), se informe si ha sido otorgado el comodato del inmueble a ANEP. De ser así, se pide copia de las resoluciones de autorización de la Junta Departamental y de la IDM otorgando el comodato y del contrato entre ANEP y la IDM; en caso contrario, el estado de situación administrativa respecto al referido comodato.

Foto: Pablo Serrón

Problemas edilicios de larga data

Steneri indicó que en el liceo José Luis Invernizi hay lugares “con riesgo edilicio” y, a modo de ejemplo, dijo que hace poco “se cayó un pedazo de pared del interior”. Esta situación había sido advertida en un informe técnico de mayo de 2024, al que accedió la diaria, en el que “se evidencia un gran deterioro del edificio y falta de mantenimiento”. El informe, solicitado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, fue elaborado tras una recorrida de la dirección del centro educativo y la arquitecta del Consejo Directivo Central del departamento.

Además, continúan los problemas con las instalaciones eléctricas, pese a que “algunas se hayan sido reparadas por la Asociación de Padres de Alumnos del Liceo”. Se constataron “tableros sin tapa”, así como “condiciones inseguras que, en caso de que llueva mucho, son peligrosas porque pueden generar una descarga eléctrica”.

Sobre esto, el informe señala que “se observa deterioro de la instalación eléctrica, varios tomacorrientes en malas condiciones, varias cajas de conexiones de luminarias sin los picos portalámparas, con los cables expuestos. Conexión deficiente, tablero sin frente muerto por la colocación de cable que sale desde el tablero de cantina hacia el patio”.

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“Tienen muchas deficiencias, sobre todo térmicas porque en invierno los estudiantes pasan frío y en verano calor”, aseguró Sterini sobre los contenedores transformados en aulas, y añadió que los pisos de los salones “presentan condiciones inestables”. A esto, se le suma el hacinamiento estudiantil porque, “en salones diseñados para 25 gurises, hay más de 30”.

Foto: Pablo Serrón

Evalúan alquilar un local anexo

Tanto el hacinamiento como los problemas edilicios derivaron en que “este año se enviara a estudiantes que viven en Punta Negra o Playa Hermosa al liceo de Pan de Azúcar”. Esto implica “pérdida de tiempo y dificultades para trasladarse”, por lo que cree urgente la concreción del segundo liceo para la ciudad. Como medida “emergente”, se considera el alquiler de un local: entre las alternativas figuran un hotel en Playa Hermosa, un hostel en Piriápolis o un local frente al Instituto Galileo Galilei, sobre la calle Uruguay.

En la misma línea, la docente María Elisa Pérez, dijo a la diaria que la comunidad educativa exige que “en 2027 comience a funcionar un segundo liceo, en algún local provisorio mientras se lo construye, porque la situación ya no es sostenible”, y afirmó que el reclamo se ha acentuado tras el crecimiento exponencial de la población de Piriápolis. Al igual que Steneri, sostuvo que “no se puede pensar en una educación de calidad, cuando en salones que deberían ser para 25 estudiantes, hay 32 y a veces no tienen donde sentarse”.

A su vez, la comunidad educativa reclama un portero para el turno matutino en el actual liceo. Según Pérez, se necesita en el horario de 7.30 a 15.30 para “tener un control sobre quiénes ingresan, ya que hay 22 grupos y circulan entre 700 y 800 estudiantes”. Además, subrayó que es necesario ante las amenazas de tiroteos en liceos y escuelas técnicas del interior, detectadas semanas atrás.