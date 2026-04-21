Residentes del barrio fernandino Las Delicias, vecino a Punta del Este, denuncian la falta de respuesta de las autoridades policiales y municipales ante la inseguridad en la zona. Jeovana Silva, quien vive desde hace diez años allí, dijo a la diaria que los incidentes que tienen atemorizada a la comunidad son “cada vez mayores” y que “el punto de quiebre se dio con el cambio de oficiales en las seccionales policiales hace un año”.

Hasta entonces, un patrullero frecuentaba la zona todas las noches, pero “ahora no se ve ninguno”, aseguró. Luego relató que “se escuchan detonaciones de armas de fuego durante la noche” y, a modo de ejemplo, contó que “la semana pasada ocurrió dos veces”. También se registran robos; los delincuentes han utilizado “cañas con ganchos” que introducen por las ventanas para llevarse los objetos que están a su alcance.

La vecina dijo que no han tenido respuestas pese a que, personalmente, concurrió en reiteradas oportunidades a la seccional 1ª de Maldonado para denunciar la situación. Agregó que la policía no acude a los llamados al 911 o lo hace tarde, “cuando los ladrones ya no están”. A esto sumó la falta de luminarias en las calles: “Hay pocos postes de luz y algunos focos no funcionan, por lo que hay que usar linterna para circular”.

Los residentes, que en buena parte son adultos mayores, han tomado recaudos por su cuenta para enfrentar la inseguridad: instalaron alarmas, cámaras de videovigilancia y cercas eléctricas en sus viviendas e, incluso, han contratado seguros de hogar. Otros sienten miedo al salir a trabajar durante la madrugada, relató Silva.

Picadas y caos en el tránsito

Otro problema son las picadas de motocicletas que se registran por la avenida Roosevelt, en la cuadra comprendida entre el sanatorio Mautone y el Atlántico Shopping. La vecina sostuvo que, “durante la medianoche y en la madrugada, los vehículos circulan a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora en una cuadra de cerca de 100 metros”.

El año pasado, los vecinos juntaron firmas que anexaron a una nota dirigida a la Intendencia de Maldonado (IDM), en la que denunciaron los citados problemas de inseguridad vial. En esa ocasión pidieron la construcción de un lomo de burro cercano a la cañada de Las Delicias, en el conocido Paseo de la Aguada, para “evitar que circulen vehículos a altas velocidades”.

Además, plantearon la necesidad de pintar el cordón de la esquina de Belice y Joaquín de Viana, ya que los vehículos mal estacionados dificultan la visibilidad en el tránsito. También sugirieron que las calles Belice y Martinica “tengan un único sentido”, con el fin de “descongestionar el tránsito”.

El expediente con estas solicitudes se creó en junio de 2025, pero Silva sostuvo que dos meses después se estancó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, donde se encuentra hasta la fecha.

En febrero de este año, la vecina se entrevistó personalmente con el director de Movilidad de la IDM, Juan Pígola, para reiterarle la inquietud de la comunidad y reclamar respuestas. Aseguró que el jerarca le dijo que aún no contaban con presupuesto para construir el lomo de burro y le transmitió que “con las picadas no podía hacer nada, porque no dan abasto”.

A mediados de 2025, la IDM y la Jefatura de Policía anunciaron que intensificarían los controles de vehículos para evitar, entre otros, este tipo de problemas. Días atrás, durante una rueda de prensa ofrecida en Montevideo, el intendente Miguel Abella aseguró que ambas instituciones “trabajan para realizar controles más estrictos” de las picadas que se realizan en diversos puntos del departamento.