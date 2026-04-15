Vecinas y vecinos de Piriápolis impulsan un proyecto para crear huertas comunitarias en la zona y actualmente están juntando firmas para anexar a una carta que enviarán al alcalde René Graña. En el documento solicitan acceder a un comodato por un plazo de dos años para crear la huerta en un espacio municipal.

Carla Bertazzi, técnica en Conservación y Gestión de Áreas Naturales por la UTU Arrayanes e impulsora de esta iniciativa junto a otra vecina y tallerista de la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, explicó a la diaria que ambas se contactaron hace casi dos meses, a partir de una convocatoria de la red dirigida a vecinos organizados para crear huertas. Aunque el grupo piriapolense no se presentó, el intercambio sembró la semilla de un proyecto en el balneario.

La carta, a la que accedió la diaria, solicita “el apoyo del municipio en el uso de espacios públicos que puedan albergar una huerta comunitaria”. Plantea como posible ubicación el parque La Cascada, mediante un “comodato por dos años” para su uso, aunque como alternativa podría ubicarse en la zona céntrica o en Pueblo Obrero.

Bertazzi manifestó la necesario de que el espacio sea “cerrado o pueda cercarse” y que, además, cuente con acceso al agua potable y un “fácil acceso a través del transporte público”. El proyecto está a cargo de un equipo conformado por docentes, guardaparques, talleristas con más de 10 años de experiencia en trabajo con huertas educativas y amplia formación en educación ambiental, describe la carta que enviarán al Municipio de Piriápolis.

Firmas y dimensión comunitaria del proyecto

Con el objetivo de recolectar firmas para anexar al documento, este lunes 13 se realizó una jornada en el parque La Cascada, que convocó a vecinos y vecinas que estuvieran interesados en la propuesta. Bertazzi mencionó que se han juntado al menos 50 firmas y que se fijó como plazo máximo este sábado 18, cuando definirán la fecha de entrega. Hasta entonces, “cada vecino continúa juntando firmas de forma individual para luego unificarlas”.

La técnica, que reside en Piriápolis desde hace seis años, explicó que el valor de estas huertas no radica sólo en lo productivo -aunque se cultivarán verduras y diversas plantas-, sino también en su dimensión comunitaria y vincular.

Destacó que estos espacios permiten a las personas “acercarse a un lugar seguro, con diversidad de edades y de conocimientos”, lo cual genera “condiciones positivas” a nivel emocional, mental y físico, al tiempo que “promueve el contacto con la comunidad y un sentido de pertenencia”.

También subrayó la importancia de la soberanía alimentaria, “de poder hablar sobre este tema, así como acceder a alimentos de buena calidad y problematizar el consumo de productos no orgánicos, que es mayoritario y contiene pesticidas”.

En cuanto al trabajo en comunidad, señaló que es “horizontal, ya que cada persona aporta su saber”. Informó que, actualmente, participan de forma activa alrededor de 20 personas de distintas zonas de Piriápolis e inclusive residentes oriundos de la capital del país.

Experiencia autogestiva en Punta Fría

En el marco de este proyecto, semanas atrás se inauguró una huerta en la Plaza Guyunusa de Punta Fría, que es sostenida por la comunidad. Bertazzi, contó que esta iniciativa se concretó luego de varios encuentros vecinales desde mediados de marzo, con apoyo de la Asociación de Fomento de Punta Fría.

“Se está empezando a compostar los residuos orgánicos que las personas llevan al lugar y, de esta manera, se generan biomateriales para alimentar la tierra”, dijo. También se han cultivado plantines de hojas verdes comprados por otra vecina en la feria, mientras otro residente donó la tierra.

“Se trata de un parque y de un proyecto muy autogestivo”, consideró Bertazzi. Añadió que “se realizó un espiral con plantas aromáticas y medicinales”, y que el parque cuenta con árboles nativos que, “principalmente por sus flores, atraen polinizadores” que permite la reproducción de plantas, frutos y semillas.

El grupo se reúne todos los jueves en la Plaza Guyunusa, entre las 16.00 y las 18.00, para plantar y también “acondicionar la plaza que tiene juegos deteriorados”. Según Bertazzi, no se cuenta con apoyo del municipio, sino que el arreglo es sostenido por quienes viven en el balneario.

Aunque satisfechos con el proyecto, los gestores entienden que la ubicación de la huerta es poco accesible para residentes en el centro de Piriápolis y en Pueblo Obrero. Por eso consideran necesario que “las huertas comunitarias se ubiquen en lugares a los que se pueda llegar a pie o mediante transporte público”.