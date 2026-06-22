Adolescente de 14 años fue asesinado en el barrio fernandino Las Cooperativas

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo a la diaria que “no está claro el escenario” y destacó que la víctima “era un joven de familia”.

Un adolescente de 14 años fue baleado en la noche del domingo 21 mientras estaba en su vehículo, acompañando a un amigo de 31 años que estaba al volante, informó a la diaria el jefe departamental de Policía, Víctor Trezza. El hecho ocurrió en la intersección de las calles José Nasazzi y Alberto Supicci, en el barrio fernandino Las Cooperativas, y fue advertido tras un llamado al Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior a través del servicio de emergencias 911 sobre las 23.00.

El fallecimiento del adolescente, que fue alcanzado por las balas en la zona de su espalda, fue constatado en el lugar por dotaciones de la Jefatura y el personal médico. Trezza indicó a la diaria que “no está claro el escenario”; solo se sabe que fue a raíz de “un intercambio de palabras” con otros individuos.

Aún “no está determinado si eran uno o dos [y si tenían o no antecedentes penales], porque no fueron identificados; es una investigación primaria”, afirmó. No obstante, dijo que fueron efectuados “varios disparos” contra el vehículo y los implicados “huyeron”, y lamentó que la víctima “era un joven de familia y sin antecedentes [penales]”.

La investigación policial para identificar a los autores y esclarecer la causa, está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos, en coordinación con la Fiscalía Letrada de Maldonado de 3° turno, a cargo de la Dra. Ana Laura Roses, y según Trezza, todavía “faltan las pericias forenses”.

Personal de las áreas de Investigaciones y Hechos Complejos y la Policía Científica trabajó en la escena del crimen. Además de Trezza, se presentaron en el lugar el subjefe departamental de Policía, comisario general Jorge Guerra; el coordinador ejecutivo de la Jefatura, comisario mayor Mauricio Sánchez; la jefa de Zona Operacional II, comisario mayor Cristina Techera; el jefe del servicio, comisario Jonatan Clavijo, y autoridades de la seccional 6°.