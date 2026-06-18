Fin de semana largo en Maldonado: ferias, recitales, cine y exposiciones para ganarle al frío

La cartelera de viernes a domingo ofrece desde un recital de Hilda Lizarazu y Lito Vitale, pasando por una charla sobre el Egipto Antiguo, hasta una jornada completa de yoga; mirá las propuestas en distintas localidades.

Varias ciudades de Maldonado esperan visitantes de fin de semana largo con eventos culturales y de entretenimiento para desafiar a las bajas temperaturas que, según el Instituto Uruguayo de Meterología, incluirán algunas lluvias aisladas este viernes 19. Entre las propuestas que habrá hasta el domingo 21, se destacan ferias gastronómicas y artesanales, un ciclo de cine francés y otros sobre fútbol, un tributo a Pink Floyd, conversatorios y muestras artísticas.

Punta del Este

Lizarazu y Vitale En Pueblo Narakan (calle de las Palmeras) se presentan este viernes 19, los artistas argentinos Lito Vitale e Hilda Lizarazu, en el marco del proyecto “Hilda canta a Charly”. El recital comenzará a las 21.00 y las entradas están disponibles en Redtickets, desde $3.210. El sábado, a la misma hora, habrá un tributo a Pink Floyd a cargo de la banda Numb; se cobrará un cubierto artístico de $490. Por reservas o más información, llamar al 098 104 500 o escribir al Instagram @pueblo.narakan.

Feria gastronómica y artesanal El sábado 20, será la celebración del Solsticio de Invierno en la Plaza México (avenida Italia y Veracruz) con una feria gastronómica y artesanal, música en vivo y actividades holísticas destinadas al bienestar. El evento se desarrollará de 10.00 a 17.00 con entrada libre para público y mascotas. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta culinaria, una kermés, maquillaje artístico infantil y una clase abierta de yoga a las 13.00 con Karina Piedra Cueva. En tanto, a las 15.00, se presentará en vivo la cantante y compositora Sol Ojeda.

Conversatorio El Centro Cultural Kavlin (Calderón de la Barca y Bulevar Artigas) propone para este viernes 18 una activación y conversatorio en el marco de la muestra “La luz no envejece”; se trata de generar nuevas lecturas y reflexiones desde el psicoanálisis, con la orientación de las psicólogas Nadya Labayen y Silvia Botazzi. La actividad comenzará a las 19.30 e incluirá una intervención en vivo del artista argentino Facundo Díaz sobre el mural Enrique Kavlin. La entrada es libre con reserva previa.

Egiptología En el barrio Cantegril de Punta del Este, la Azotea de Haedo propone una tertulia sobre el Antiguo Egipto con el egiptólogo magíster Víctor Capuchio Rivero, el sábado 20, a partir de las 17.00. Durante una hora y media, los asistentes podrán conocer las creencias de los antiguos egipcios a través de las pirámides de Giza. Actualmente, Capuchio trabaja en la misión arqueológica TT49 (Tumba Tebana 49) en la ciudad de Lúxor, que implica la reconstrucción digital de una tumba egipcia para el museo del Louvre, en París.

Jornada de yoga Para celebrar el XII Día Internacional del Yoga, el domingo 21 habrá una jornada dedicada al bienestar, la armonía y la vida consciente. De 10.00 a 18.00 horas se desarrollarán prácticas de yoga, meditaciones, ponencias y canto. La actividad, que se desarrollará en el Municipio de Punta del Este (Av. Gorlero y Calle 30) es libre y gratuita para toda la comunidad. Por consultas: 098 401 233.

Manantiales

El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), ubicado en la Ruta 104, ofrecerá una serie de proyecciones vinculadas al fútbol uruguayo.

El viernes se exhibirá el documental Maracaná (2014), dirigido por Sebastián Bednarik y Andrés Varela, de 75 minutos. El sábado 20, a la misma hora, será el turno del documental La primera estrella, estrenado este mes, que revive la historia de la selección de fútbol uruguaya en los Juegos Olímpicos de París en 1924; ambas sin inscripción previa.

Además, el domingo 21, se emitirá Mi mundial (2017), de Carlos Morelli, con una duración de 100 minutos, que cuenta la historia de un adolescente de 13 años conocido Tito que recibe un contrato de fútbol que transforma la vida de su familia, pero el éxito fugaz lo lleva a abandonar la escuela, aislarse y asumir responsabilidad que no le corresponden; la entrada es gratis, por orden de llegada.

Por otra parte, hasta el 31 de octubre se puede visitar la muestra “Artur Lescher: Orbitales”, que reúne obras realizadas por el escultor brasileño en los últimos años, articuladas en torno a los ejes que atraviesan su producción: el dibujo llevado a la tridimensionalidad, la gravedad como elemento activo, la suspensión y la ocupación exacta del espacio.

Maldonado

Libros La Fundación Manolo Lima, ubicada en Orión, entre Pez Astral y León (barrio Pinares), presentará este viernes, a las 19.00, el libro Festival, festival, un trabajo de investigación, recopilación y aporte literario sobre el Club Deportivo Las Piedras. Los autores son Carlos Castillos y Alexander Cardoso, integrantes de ARA (autores rochenses amigos). El sábado, se presentará El arte de fracasar, de Alex Segovia, que invita a revalorizar el fracaso como parte esencial del crecimiento personal.

Cine francés En la Casa de la Cultura de Maldonado se proyectarán películas francesas, aptas para mayores de 18 años y con acceso gratuito. Este viernes 19, a las 20.00, se exhibirá en la sala Enrique Raimondi la película Irma Vep (1996), dirigida por el director, guionista y crítico de cine francés, Olivier Assayas, con una duración de 97 minutos. El sábado, a las 19.30 y en la misma sala se proyectará Código desconocido (2000), dirigida por el director alemán y guionista de cine austríaco, Michael Haneke, se proyectará el sábado 20, a las 19.30, en la misma sala, y dura 117 minutos.

Exposiciones En el Museo San Fernando está disponible hasta el 30 de junio una muestra de talleres descentralizados de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales sobre plástica infantil, cerámica, grabado, talla en madera, collage y cerámica sonora. Podrá visitarse de lunes a viernes, entre 09.00 y 18.00, en las salas Manolo Lima y Edgardo Ribeiro.

También se podrá visitar la exposición “Desafío” en el Foyer María Emma Núñez, hasta el martes 23 de junio inclusive, una propuesta que integra pintura al óleo de paisajes urbanos, rurales, naturaleza y perfiles humanos. La selección de obras de Waldemar Inzaurralde está disponible de lunes a sábados de 9.00 a 18.00 en este espacio del teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado y la entrada es gratuita.

Rock nacional El teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado recibirá, el sábado 20, un show centrado en el rock uruguayo e integrado por un repertorio de canciones de la escena independiente nacional con las bandas Filo y El León Verde. Además, estará como invitada la artista argentina Anita Álvarez de Toledo. Las entradas anticipadas a $650 se consiguen en Mi Entrada.

San Carlos y Piriápolis

En tanto, el Teatro Sociedad Unión de San Carlos (Leonardo Olivera y Treinta y Tres) será escenario de un espectáculo de la academia artística Global Dance Studio, que incluye un tributo al puertorriqueño Bad Bunny. Habrá tres funciones: el sábado 20 a las 18.30 y a las 21.00, y el domingo a las 19.00. El acceso es por bono colaboración.

Por otra parte, el viernes y sábado la plaza Guernica (Rambla de los Ingleses frente a la Subprefectura de Piriápolis), recibirá la segunda edición de otoño del Paseo de Compras. De 11.00 a 17.00, lugareños y visitantes podrán recorrer puestos de productos artesanales y apoyar a emprendedores locales; además habrá sorteos y regalos.