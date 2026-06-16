Triple choque en la ruta 60: un hombre murió y seis resultaron lesionados

Se investigan las causas del siniestro vial; la víctima fatal viajaba en una camioneta junto a otras siete personas.

Un hombre de 49 años, que viajaba como acompañante en una camioneta en la que se trasladaban otras siete personas, murió el lunes 15 tras un triple choque registrado en el kilómetro 20 de la ruta 60, en el departamento de Maldonado, informó la Policía Caminera.

El siniestro se produjo sobre las 18.30 y participaron otros dos vehículos. Todos circulaban de sur a norte, chocaron y despistaron sobre la faja natural situada al este de la ruta.

Por causas que se encuentran bajo investigación, dos de los vehículos quedaron en posición normal, aunque con daños visibles, mientras que el otro volcó. Como consecuencia, falleció el hombre de 49 años y seis personas resultaron heridas.

El conductor de la camioneta, de 55 años, sufrió politraumatismo y fue trasladado al sanatorio SEMM Mautone; la prueba de espirometría quedó pendiente debido a su estado de salud.

Tres hombres que lo acompañaban –de 32, 44 y 31 años– experimentaron politraumatismos moderados y también fueron derivados a centros de salud en la capital departamental.

En tanto, dos hombres –de 32 y 37 años– que viajaban en uno de los autos resultaron ilesos, mientras que otro, de 23 años, sufrió varios golpes, pero fue dado de alta en el lugar.

Las pruebas de espirometría realizadas a los conductores de los dos autos intervinientes, un hombre de 49 y una mujer de 55 años, arrojaron resultados negativos. Al primero se le diagnosticó politraumatismo moderado y fue trasladado a un sanatorio, mientras que la conductora resultó ilesa.