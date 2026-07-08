Feministas de Maldonado convocan a conversatorio sobre proyecto de reforma al Código del Proceso Penal

Bajo el título “El Estado contra las víctimas”, se realizará este viernes 10 en la Junta Departamental y contará con la doctora Teresa Herrera entre sus panelistas.

La Coordinadora 8M de Maldonado convoca a un conversatorio titulado “El Estado contra las víctimas”, sobre el proyecto de ley con modificaciones al Código del Proceso Penal que ingresó al Parlamento en marzo pasado. La actividad se desarrollará este viernes 10 en la Junta Departamental.

Comenzará a las 17.00, con un panel integrado por las doctoras Teresa Herrera, Soledad Suárez Navas, María de la Paz Echetto e Ivanna Messano y el doctor Ignacio Barlocci, quienes expondrán en torno al “impacto de esta reforma en la vida de las víctimas”.

Las organizadoras definieron la actividad como un espacio “necesario y urgente” para analizar “los riesgos y retrocesos en materia de derechos que plantea el proyecto” y para proponer una concepción del derecho penal en clave de derechos humanos.

En esa línea, remarcaron que el articulado fue “redactado de espaldas a las víctimas” y que “profundiza la desigualdad ante la Justicia”. “En lugar de garantizar una tutela judicial efectiva, la reforma parece diseñada para subordinar a quienes han sufrido delitos frente a una Fiscalía todopoderosa y un imputado que, en la práctica, cuenta con herramientas de las que la víctima carece”, cuestionó el Colectivo 8M en su convocatoria.

En junio pasado, más de 30 colectivos feministas, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, realizaron una declaración pública en rechazo de la reforma. Expresaron que “violenta a las víctimas, las expulsa del sistema de justicia, les impone el silencio y propicia la impunidad”. En ese marco, llamaron a “frenar de forma urgente este retroceso y corregir este proyecto”. Este comunicado también será abordado en la instancia abierta de este viernes.