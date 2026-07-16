Feria poética en Fundación Manolo Lima: más de 20 autores y autoras presentan sus obras

En el centro cultural de Pinares habrá lecturas y venta de libros, una performance de Juan Ángel Italiano y chocolate caliente.

Una feria de libros de poesía de autores oriundos de Maldonado, o que desarrollan su obra en el departamento, tendrá lugar este sábado 18 en la Fundación Manolo Lima del barrio Pinares. La actividad, que se desarrollará de 15.00 a 20.00, incluirá lecturas y presentaciones breves de obras, entre ellas, Metaversos de cristal, del escritor rochense radicado en Maldonado Werther Techera, ganador del concurso Maldonado Escribe 2025, en el marco del Fondo de Incentivo Editorial de la Intendencia de Maldonado.

Se presentarán otros libros de reciente aparición, como el poemario Diario de la mariposa, de Vera Vidales, oriunda de Cerro Largo y encargada de la gestión y programación del Centro Cultural Museo Azotea Haedo, y Un mar en madrugada, de Silvia Guerra, oriunda de Maldonado y ganadora del Premio Bartolomé Hidalgo 2025 en la categoría poesía.

También serán de la partida Eliana Acosta, Luis Pereira Severo, Gabriela Miraballes, Ana Perezvila, Trixy Miranda, Sabrina Bonilla, Diego López, Miguel Rizzo, Noemí Berrondo, Analía Di Leone, Aleksander Plonski y Juan Ángel Italiano, también músico y artista audiovisual que tendrá a su cargo la lectura poética fono-performática “La palabra enrevesada”.

El objetivo de la feria es dar a conocer a más de 20 autores de Maldonado y facilitar el acceso a sus libros mediante la venta de ejemplares. En la jornada también habrá café y chocolate caliente para combatir el frío, venta de comida y un micrófono abierto para poetas que deseen compartir sus trabajos.

Además, quienes tengan libros de poesía publicados en Maldonado podrán acercar sus ejemplares para sumarse a la feria. La actividad es organizada por la Fundación Manolo Lima y el colectivo Las Anónimas. La fundación queda en la calle Orión entre Pez Austral y León, en la parada 31 de la playa Mansa.