Piriápolis inició proceso de certificación internacional como Destino Turístico Inteligente

Con miras al reconocimiento, se creará una mesa de coordinación entre instituciones públicas y operadores turísticos y se relevará información territorial.

Piriápolis avanza hacia su certificación como Destino Turístico Inteligente, tras ser seleccionado para participar del proyecto “Capacitación, autodiagnósticos, diagnósticos y gemelos digitales de destinos turísticos inteligentes”, impulsado por la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes (RIDTI) y financiado por Fonplata.

La postulación fue realizada por el creador de la app Turisteando, lanzada en junio de 2025, José Pérez Labandeira, junto a su equipo técnico, con el respaldo de la Intendencia de Maldonado, el Municipio de Piriápolis y la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (Aprotur).

Según dijo Labandeira a la diaria, esto “constituye un paso estratégico que permitirá posicionar a Piriápolis dentro de una red internacional de destinos que apuestan por la innovación, la sostenibilidad, la accesibilidad y la inteligencia turística”.

Entre los factores valorados por la RIDTI, destacó el componente tecnológico de la app, que funciona como una guía digital de sitios de interés turístico en Uruguay y que, según su creador, “unifica en una sola herramienta a las instituciones, los productos y los servicios que brinda el destino”. Asimismo, señaló que la red reconoció la “existencia de una base institucional activa y articulada que trabaja en la promoción, planificación y desarrollo del destino”.

En este marco, Labandeira sostuvo que el proceso de certificación “podría convertir a Piriápolis en el primer destino reconocido internacionalmente por guiar al turista mediante personajes históricos [como el empresario y político Francisco Piria] entrenados con inteligencia artificial”, lo cual fue reconocido como “innovador” por la RIDTI, explicó.

Seis meses para coordinar acciones

Días atrás, Labandeira participó junto a representantes de destinos de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia seleccionados -incluidos otros cinco de Uruguay- y la subsecretaria del Ministerio de Turismo (Mintur), Ana Claudia Caram, de una reunión virtual con la RIDTI.

Según informó, próximamente le enviarán los lineamientos para “iniciar el trabajo conjunto orientado a la certificación”, al tiempo que la directiva de RIDTI prevé que sus técnicos visiten Piriápolis en setiembre para reunirse con las instituciones y desarrollar una capacitación.

Por otra parte, informó que “en breve” se firmará un convenio entre el equipo técnico de Turisteando, el Municipio de Piriápolis y Aprotur para crear una mesa de coordinación que “permita ordenar información, relevar datos territoriales y articular acciones con instituciones [públicas] -como Bomberos, Prefectura, y áreas de tránsito, ambiente, salud- y operadores turísticos”, en un plazo de seis meses.

En este sentido, indicó que la iniciativa apunta a “trabajar de forma unificada para que todas las instituciones estén reunidas en una sola herramienta tecnológica y el turista acceda de forma más rápida y sencilla el servicio que necesite”.

Según la convocatoria abierta en abril pasado, los destinos elegidos podrán acceder a capacitaciones técnicas especializadas de forma virtual y también presencial, en dimensiones claves como gobernanza, sostenibilidad, tecnología, innovación y accesibilidad. También accederán a diagnósticos sin costo, herramientas digitales avanzadas y la integración a un ecosistema regional de inteligencia turística. Además de fortalecer su posicionamiento institucional, participar en instancias de visibilidad y networking y formar parte de una red de destinos referentes en innovación y gestión turística.